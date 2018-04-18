Почему до недавних пор в Западной Европе школьные меню предлагали вино

Современное общество однозначно признает алкоголь вредным для организма. С этим согласны даже «умеренно пьющие люди». Но еще полвека назад в Европе вино давали на обед школьникам, а в дореволюционной России официально лечили пивом.

Немного вина — лекарство, много — смертельный яд, Авиценна Краткая всемирная история алкоголя

Само слово «алкоголь» пришло в европейские языки с арабского Востока, а именно во времена нашествия мавров на Испанию (оно, кстати, случилось за четыре столетия до Первого крестового похода).

Под арабским термином al-kuħl в то время подразумевали порошкообразную сурьму — полуметалл, который еще в III тысячелетии до н.э. на Востоке использовали для изготовления горшков, а в Древнем Египте для чернения бровей.

В Европе этот порошок начали применять в медицине, поэтому слово «алкоголь» довольно быстро вошло в латынь. Впоследствии термин использовали для обозначения любых мелкодисперсных порошков, а затем и всех видов летучих веществ.

В значении этилового спирта слово «алкоголь» утвердилось к XVIII веку. В Россию в этом смысле оно пришло через немецкий и нидерландский языки. Примечательно, что к этому времени и в арабском мире термин изменил семантику, став обобщением для всех спиртных напитков. Такую версию происхождения предлагает немецкий языковед Макс Фасмер

В России бытует и «народная» версия: «алкати» (сильно желать) и «голь» (бедняк). То есть «пойло для нищих». Разумеется, никакой критики этот вариант не выдерживает, однако он есть, а значит, есть на то и причины. И если пьянство порицалось во все времена (еще древние римляне напаивали рабов до скотского состояния на глазах у детей, чтобы те видели, сколь омерзителен напившийся человек), то в самом употреблении алкогольных напитков европейцы ничего дурного не видели. Вплоть до того, что еще совсем недавно вино входило в рацион французских школьников.

Вино и образовательная система

Вино это неотъемлемая часть французской культуры, поэтому не удивительно, что к ней сызмальства приобщали детей. До 1956 года красное вино крепостью 9-10% официально подавали к обеду в школах и даже в детских садах. До 1981 года оно оставалось в меню учеников старше 14 лет, причем образовательная система не воспрещала родителям давать детям в школу вино с собой. Так обстоят дела и сегодня.

Аналогичная ситуация наблюдалась до середины XX века и в соседней Бельгии с поправкой на то, что в стране все-таки больше развита пивная культура. До конца 1950-х школьникам подавали легкое пиво, крепостью не более 1,5-2,5 оборота. В то время этот напиток пили за обедом, примерно как в Советском Союзе компот, то есть и в семье, и на производствах, и в образовательных учреждениях.

Примечательно, что в Бельгии эту практику предлагают возобновить, поскольку, считается, что легкое пиво в небольших количествах полезно для организма, в отличие от сладкой газировки (именно с газировкой ученые связывают распространение детского ожирения в Бельгии). Детям даже хотят предоставить выбор между обычным лагером и более консервативным для этой страны горьким пивом.

Неофициально сквозь пальцы на употребление пива детьми и подростками смотрят в Чехии и Германии. Особенно в таких регионах, как Бавария. Пару лет назад автор этих строк наблюдал, как в Мюнхене бутылочки со смесью для грудных детей родители заклеивали обертками, чтобы те напоминали пиво. На, казало бы, логичное замечание, про приучение к алкоголю буквально с первых дней жизни, был получен ответ: «Так это же пиво, это не алкоголь!»

Важно подчеркнуть, что речь идет исключительно о небольших дозах слабоалкогольных напитков. Как оказалось, такой подход вполне оправдан. В 2016 году ученые из Кембриджского университета опубликовали результаты исследования, показывающие, что взрослые, которым родители в детстве давали небольшие дозы алкоголя, склонны регулярно выпивать. Но сильно они не напиваются в отличие от тех, чье знакомство с хмельными напитками приходится на подростковый период. Разумеется, ученые подчеркивают, что в идеале вообще к спиртному не прикасаться.

Скептики припомнят испанца Антонио Докампо Гарсия, который полностью отказался от воды в пользу вина и дожил до 107 лет. Винодел оставлял на собственные нужды до трех тысяч литров вина в год, вдобавок перед завтраком позволяя себе бокал бренди. Или можно привести в пример американку Агнес Фантон, которая в свой 110-й день рождения назвала секретом долголетия пиво и виски.

На протяжении 70 лет женщина ежедневно выпивала по три стакана пива и по стакану «воды жизни» (именно так переводится гэльское uisge beatha, которое англичане в силу сложности произношения укоротили до whiskey). Увы, до возраста сеньора Гарсия и миссис Фантон доживают единицы, а вот преждевременно умирают от злоупотребления алкоголем миллионы.