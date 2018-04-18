Смольный расторг контракт с компанией миллиардера Дерипаски

Помимо этого, с фирмы миллиардера Олега Дерипаски взыскали 1,6 млн рублей в пользу Смольного. «Главстрой» подал апелляцию. Напомним, что в 2011 году компания обязалась перепрофилировать занимаемые здания под общественно-деловой многофункциональный центр. Они должны были вложить в строительство 40 млрд рублей.

Проект реновации Апраскина двора переделывали несколько раз. В это время «Главстрой» сдавал помещения в субаренду.