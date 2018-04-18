Около 70 мероприятий пройдут в рамках 15-й Недели Германии в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. / ТАСС /. Около 70 деловых, культурных и общественных мероприятий пройдут в рамках открывающейся в среду 15-й Недели Германии в Санкт-Петербурге. В их числе — конференция по пивоварению, флешмоб велосипедистов и концерт мюнхенского джазового коллектива.

"В этом году мы проводим Неделю Германии в Санкт-Петербурге в 15-й раз. Это очень важная юбилейная дата, и мы считаем, что в этом году значение Недели Германии невозможно переоценить", — сказала журналистам на презентации события генеральный консул ФРГ в городе на Неве Эльтье Адерхольд.

По ее мнению, Неделя Германии «является выражением тесных и разнообразных связей между Россией и Германией».

В этом году официальным партнером Недели станет Республика Бавария, с которой Петербург сотрудничает на протяжении многих лет в рамках совместных проектов в сфере образования, науки, экономики и культуры.

Ряд мероприятий пройдет под знаком перекрестного российско-германского года муниципального и регионального партнерства в 2017-2018 годах. 20 апреля запланирована подиумная дискуссия в генеральном консульстве Германии, в которой ожидается участие обер-бургомистра Дрездена Дирка Хильберта, статс-секретаря земли Мекленбург-Передняя Померания Беттины Мартин и других гостей.

Портовая логистика, пивоварение и культура

Деловые мероприятия, организованные при участии Российско-Германской внешнеторговой палаты, посветят вопросам арбитражной юрисдикции в двух странах, обсуждению возможностей сотрудничества между малым и средним бизнесом России и Баварии.

Отдельный семинар затронет актуальные проблемы, связанные с функционированием портов в центре города — на примере Гамбурга и Петербурга. Специальные конференции посвятят искусству пивоварения, а также фермерскому сельскому хозяйству в Баварии и в России. 20 апреля на площадке киностудии «Лендок» пройдут презентации российских и германских стартапов.

Центральным событием культурного блока Недели Германии станут концерты баварского джазового коллектива под управлением Моники Рошер — 18 и 19 апреля. Помимо этого, ожидаются многочисленные показы немецких фильмов, вечер органной музыки и выступление молодой скрипачки Лары Бошкор в Концертном зале Мариинского театра.

В Гете-институте с 22 апреля представят экспозицию о дружбе и переписке писателей Льва Копелева Генриха Белля . Также в этот день в городе пройдет флешмоб велолюбителей, которые построят на Дворцовой площади большую фигуру велосипеда. 26 апреля в Мраморном дворце откроется выставка работ немецких скульпторов и художников конца XIX — первой половины XX века Эрнста Барлаха и Кете Кольвиц, а также их русских современников.

Организаторами Недели Германии, которая продлится до 26 апреля, выступают генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге, Гете-институт и Российско-Германская внешнеторговая палата при поддержке городского комитета по внешним связям.