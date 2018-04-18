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Акция «Библионочь»-2018: хватит спать, пора читать!
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Акция «Библионочь»-2018: хватит спать, пора читать! 

Passion.ru 34 минуты назад
Фото: Passion.ru
Во время проведения «Библионочи» читатели смогут попасть в обычно закрытые фонды библиотек (например, в знаменитой «Ленинке»), принять участие в литературных викторинах, конкурсах и других мероприятиях, а также получить призы и массу положительных эмоций. И все это — абсолютно бесплатно.
Кстати, о викторинах. В Российской государственной библиотеке для молодежи не только пройдут интереснейшие лекции о выдуманных языках, о космосе и об умении позитивно смотреть на жизнь, но и состоится модная нынче интеллектуальная битва — квиз. Одна из известных московских команд «Енот, Why Not?» проведет Литературный квиз для любителей книг и не только. Регистрация открыта здесь.
В рамках «Библионочи» можно будет встретиться с известными писателями: в РГБ выступит Алексей Иванов, автор бестселлера «Географ глобус пропил», а также Александр Архангельский. В библиотеке имени Некрасова пройдет встреча с Гузель Яхиной, автором нашумевшего романа «Зулейха открывает глаза». А в библиотеке им. Тургенева можно будет обсудить с Виктором Ерофеевым роман «Отцы и дети».
Не обойдется и без другого искусства — музыки. Например, в Библиотеке иностранной литературы будут исполнять русские и цыганские романсы, а в мемориальной квартире Рихтера сыграют композиции английских музыкантов разных времен.
В конференц-зале Российской государственной библиотеки пройдут «БеспринцЫпные чтения», в ходе которых известные российские артисты кино и театра прочитают отрывки из легких и ироничных рассказов Александра Цыпкина. В клубе «Атом», который базируется во дворце творчества «Хорошево», пройдет интерактивная беседа о творчестве Есенина. А в Доме Гоголя актриса Ольга Гомон-Пронина прочтет стихи Тургенева.
Фото: пресс-служба РГБМ
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