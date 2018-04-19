Первый за последние 40 лет публичный кинотеатр открылся в Саудовской Аравии

Первый за последние 40 лет запрета на работу кинотеатров в Саудовской Аравии публичный кинопоказ состоялся в среду вечером в столице королевства Эр-Рияде. На демонстрацию первого в стране кино на широком экране можно было попасть лишь по специальным приглашениям. Счастливчиками стали местные деятели культуры, главы дипломатических миссий, крупные бизнесмены и журналисты — всего около 600 человек. В зале также присутствовал кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, который выступил за возвращение кино в королевство. Отмечается, что для широкой публики кинозалы откроются в мае. Ряд местных мусульманских богословов жестко выступил против начала работы общественных кинотеатров.