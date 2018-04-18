Российские экологические герои починят любой гаджет

В России есть целая армия тихих героев экологии — всех этих рукастых мелких предпринимателей, которые ремонтируют электронику. Чаще всего они готовы взяться практически за что угодно.

Из соображений заботы о природе я стараюсь свести использование электронных устройств в нашей семье к минимуму. Но без одного гаджета мы никак не можем обойтись — без переносного двд-плеера.

Мы с дочерью все время путешествуем туда-сюда, живя то в России, то в Финляндии, то в Швеции. Нашу кочевую жизнь сильно скрашивают переносной двд-плеер, наушники и целая серия чудесных фильмов Улле Хелльбума (Olle Hellbom) про Пеппи Длинныйчулок.

Проблема в том, что сейчас уже почти невозможно раздобыть надежный двд-плеер. Единственный вариант, который все еще можно найти в Москве, — это китайские версии, которые словно запрограммированы на то, чтобы сломаться через год.

С другой стороны, благодаря этим сомнительным гаджетам мы стали чуть ли не лучшими друзьями с Андреем. Андрей зарабатывает себе на жизнь, чиня разные штуковины всех видов и мастей. Телевизоры, видеоплееры, двд-плееры, магнитофоны, аудиоколонки, компьютерные мониторы, наушники и древние игровые приставки — все это громоздится на полках в его маленькой мастерской в подвальном помещении.

Совсем уж мелочи Андрей исправляет бесплатно. Если гаджет вовсе безнадежен, я ему его отдаю, чтобы он пустил его на запчасти. Все эти российские народные умельцы заслуживают премии по экологии за то, что тоннами повторно используют кучу металлолома, который иначе попал бы на свалку.

Когда я ездила на Алтай этой весной, чтобы сделать репортаж, я познакомилась с коллегой Андрея. Его зовут Виталий, и он — один из тех немногих жителей деревни, чье финансовое положение не слишком пострадало, несмотря на кризис. В тяжелые времена люди предпочитают починить старое, а не покупать новое.

В Архангельске однажды забастовал мой компьютер. Он не выходил из спящего режима, как я ни старалась. На часах было семь вечера. С помощью местного шофера такси мне удалось найти адрес городского мастера, ремонтирующего электронику. Я сказала ему, что мой самолет вылетает на следующий день в 10 часов утра.

«Приходите за своим компьютером завтра в шесть», — ответил он.

В шесть утра я стояла у его мастерской. Я позвонила. Он не ответил.

Я была уверена, что больше никогда не увижу свой компьютер. Кроме того, техподдержка в моей редакции говорила, что батареи в нем могут менять только сотрудники авторизованных дилерских центров. Стоит ли говорить, что у упомянутого мной товарища никакой лицензии не было.

Через 45 минут я увидела, как он неторопливо идет по улице. Он открыл свою мастерскую и отдал мне компьютер.

Тот работал идеально.