Укусили 13 южноуральцев: этой весной клещи активнее, чем в прошлом году

В медицинские организации Челябинской области обратились 13 укушенных клещами, пятеро из которых — дети. В прошлом году к этому времени пострадало три человека. После Родительского дня в минувший вторник число укушенных может заметно возрасти — кладбища обработать от клещей не успели.

Светлана Лучинина. — По данным на 13 апреля, нападение клещей отмечено в Коркинском, Еманжелинском, Еткульском, Копейском, Каслинском, Магнитогорском, Варненском, Кунашакском, Челябинском муниципальных образованиях, — рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора

Поскольку в этом году из-за затянувшейся холодной весны противоклещевые обработки к 13 апреля ещё не начались, в Роспотребнадзоре советуют быть осторожными при посещении садовых участков и прогулках на природе.

По информации Роспотребнадзора, в регионе началась очистка скверов, парков, пляжей и кладбищ от мусора с последующей акарицидной обработкой. Для предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом на Южном Урале с 1 марта проводится массовая иммунизация населения. На 13 апреля привито 32 122 человека, в том числе 16 931 ребенок.

Если вы обнаружили на себе клеща, не нужно его давить, доставать руками или смазывать кремом. Его следует аккуратно достать, например, с помощью плотной нитки. Накидывайте петлю максимально близко к коже, заплетайте косичку из ниток и выкручивающими движениями тяните ровно, без рывков. Упакуйте клеща в закрытую ёмкость, но так, чтобы он оставался там живым. Всё это нужно делать осторожно, чтобы ничего не осталось в теле, особенно головка и хоботок членистоногого. Если вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться в ближайший травмпункт в медцентр, где и принимают клещей на анализ.

Ждать результатов, прежде чем обратиться к врачу, не нужно. К инфекционисту или участковому терапевту по месту жительства надо обратиться как можно быстрее. Он оценит состояние организма, назначит лечение и даст рекомендации. Врачи настаивают: вакцинация — единственно надёжный способ защитить себя от от клещевого энцефалита.

Где проверить клеща на энцефалит и другие инфекции и за сколько это можно сделать в Челябинске — читайте в нашем материале.

В 2017 году в Челябинской области клещи покусали 21 675 человек, из которых 5096 — дети.