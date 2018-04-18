Бескорыстная помощь палачей: история мадам Тюссо

В этот день, …лет назад

Восемнадцатого апреля 1850 года скончалась Анна Мария Тюссо, создательница знаменитого музея восковых фигур в Лондоне. Длинная-длинная жизнь…

Она родилась в Страсбурге в семье Йозефа Гросхольца и швейцарки Анны-Марии Вальтер. Отец погиб незадолго до рождения дочери во время Семилетней войны, по сути, оставив ей только фамилию. Но она была очень хорошо известна в тех краях — Гросхольцы в течение нескольких поколений работали в Эльзасе палачами.

Встречи с палачом в обыкновенной мирской жизни местные жители старались всячески избегать. И не удивительно: всем еще было памятно, как в средневековой Европе не церемонились ни с мнимыми, ни с явными еретиками и прочими преступниками — государственными и не очень. И последним, кого видели эти обреченные на эшафоте, как раз и был палач. Он вызывал не просто страх, а панический ужас не только у простого народа, но и у людей образованных.

Фигуры Кейт Миддлтон принца Уильяма в музее Мадам ТюссоВ этой связи вспоминается анекдот из записных книжек князя П. А. Вяземского. Князь Александр Михайлович Белосельский-Белозерский, блестящий дипломат и остроумный писатель, ехал в Турин, куда был назначен посланником ко двору Сардинского короля. Остановился на отдых в Лионе, и пошел бродить по городу:

"В прогулке своей заблудился он в городских улицах и никак не мог отыскать гостиницу, в которой остановился. Не зная ни названия гостиницы, ни названия улицы, на которой она стоит, не мог он даже справиться у прохожих, как бы до нее добраться.

Усталый и раздосадованный, остановился он перед домом, блистательно освещенным, откуда долетали до него звуки речей, хохот и музыка оркестра. Он решился войти в дом… Хозяин, высокого роста и дюжий мужчина, вежливо принял его и сказал, что очень рад неожиданному посещению его. Князь принял участие в танцах, а после приглашен был сесть за ужин между хозяином и другими гостями такого же плотного сложения.

Посреди самой веселости в этом обществе отзывалось что-то суровое и тяжелое… Все это подстрекало любопытство князя и занимало его. Добродушно чокался он рюмками с соседями своими и внутренне радовался, что случайно набрел на такую картину.

Между тем провожатый его или лон-лакей, который где-то потерял его из виду и долго искал, напал, наконец, на следы его. Он вошел в дом и показался в дверях столовой… громко просил князя выйти к нему.

— Ваше сиятельство! — сказал он ему с расстроенным лицом и дрожащим голосом. — Вы не знаете, где вы находитесь!.. Этот человек, который сидит рядом с вами, по правую руку, он…

— Кто же он?

— Лионский палач.

Князь отскочил от него.

— А другой, сидящий налево… — продолжал лон-лакей.

— Ну, а он кто?

— Палач из Монпелье. Эти два исполнителя закона обвенчали детей своих и празднуют их свадьбу.

Хотя это было и ночью, но князь, добравшись до гостиницы, велел тотчас запрячь лошадей в свой дормез и поспешно выехал из города. Но долго еще после того мерещились ему два соседа его и обезглавленные тени несчастных, которых они на своем веку казнили"…

А приобщил к искусству будущую мадам Тюссо ее отчим — скульптор Филипп Куртиус. В Париже, куда переселилась семья, Куртиус отлил из воска в натуральную величину скульптуру мадам Дюбарри — фаворитки короля Людовика XV. Портрет оригиналу понравился. Этого было достаточно, чтобы скульптор стал в одночасье популярен. Быстро росло число заказов. К их исполнению Куртиус привлекал и свою приемную дочь. Мари создавала модели Вольтера, Жан-Жака Руссо, Бенджамина Франклина , членов королевской семьи.

После взятия Бастилии отчим вынужден был бежать из Франции. Мари продолжает его дело: у нее много заказов — робеспьеры и дантоны тоже хотели запечатлеть себя в воске для истории.

Но возникли трудности. Воска-то хватало — благо новые власти позакрывали много церквей. А натуральные волосы достать было сложно. Но Мари решила проблему просто. Благодаря имени своего отца, которого она в жизни не видела. Парижские палачи разрешили дочери своего коллеги срезать волосы с голов гильотинированных.

Вскоре Мари вышла замуж, стала мадам Тюссо, сделала скульптурное изображение головы самого Наполеона. Но личная жизнь не сложилась. Она едет в Британию на свою выставку, которая проходит с аншлагом. Увидев свою популярность, решила остаться на Туманном Альбионе. Теперь ее моделями становятся представители английской знати. Но не только они. Мадам Тюссо снимает маски с преступников накануне казни, а иногда и после нее. Зачем? Оказывается, восковые фигуры убийц и кровавых преступников неизменно привлекали повышенное внимание флегматичной английской публики.

И кто потом скажет, что дети не копируют своих родителей, не перенимают какие-то их черты характера? Отец — палач, а дочь — скульптор посмертных масок жертв палача.

Cотрудник музея мадам Тюссо готовит новую фигуру королевы Елизаветы IIВ 1835 году мадам Тюссо приобретает особняк на Бейкер-стрит, на той самой, и открывает там первую постоянную выставку.

Она прожила 88 лет и почти до конца дней своих работала. Одним из последних ее произведений стал автопортрет…

С тех времен музей, конечно, очень разросся. Кого там только не встретишь!

В нем представлены и русские персонажи: Петр I, Екатерина II, Достоевский, Ленин, Гагарин, Горбачев… Все понятно. Только по последнему — генсеку ЦК КПСС — есть вопросы: а за что он-то, собственно говоря, удостоен такой чести? За развал СССР? Впрочем, подобные экшены Запад любит. А от этого уже совсем недалеко до фильма «Музей восковых фигур». Хотя, по большому счету, это так, детские страшилки. По-настоящему страшно, когда не появляется что-то новое, а исчезает то, что было всегда, что-то хорошо привычное: жена, деньги (если они, конечно, были), айфон, усы (как у Грудинина), нос… Вспомните, как майор у Гоголя переживал: «без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин, — просто возьми да и вышвырни за окошко!» А ведь до этого он свой нос почти не замечал! А «всадник без головы»? А что?! Он очень даже оригинально смотрелся бы в музее восковых фигур мадам Тюссо.

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