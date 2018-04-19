В Кирове предложили установить памятник Сталину 

Таким же образом в городе хотят увековечить имя Молотова и вернуть названия улиц Дрелевского, Энгельса, Большевиков и Степана Халтурина, сообщает «Эхо Москвы в Кирове».
Предложение об этом поступило в гордуму. Его рассмотрела постоянная комиссия по местному самоуправлению.
И если обратное переименование улиц депутаты сочли невозможным, то в отношении монументов предложили действовать согласно Положению об установке памятников. Это значит, что если найдется ходатайствующая сторона, фигуры вождя народов и наркома могут действительно появиться в Кирове.
Напомним, в сентябре 2017 года в Кирове открыли памятник Феликсу Дзержинскому.
Фото — om-saratov.ru