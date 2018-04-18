Алексей Немерюк: В этом сезоне в столице заработает более 2,6 тысячи летних веранд

Наступление по-настоящему теплой весенней погоды дало старт работе летних кафе. Московские власти подсчитали, что в 2018-м установят на 300 летних кафе больше, чем годом ранее.

О том, какие требования предъявляются рестораторам по установке сезонных веранд, в интервью «ВМ» рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк . — Алексей Алексеевич, сколько в этом сезоне заработает летних веранд?

— На данный момент в схему размещения включено 2613 сезонных кафе. Рестораторы сами решают — открывать ли летнюю точку при своем заведении или нет. Практика показывает, что большинство владельцев общепита пользуются возможностью привлечь посетителей в рестораны, установив сезонные веранды.

— В городе наблюдается рост сезонных точек? Какова динамика за последние годы?

— Давайте вспомним цифры прошлого года: летом 2017-го в Москве отрылось более 2,3 тысячи летних кафе. Это в 1,8 раза больше, чем до 2012 году. Шесть лет назад в столице насчитывалось 1,3 тысячи летних кафе.

— Практика размещения летних кафе как-то поменялась в этом году? Какие технические условия должны выполнить владельцы заведений общественного питания при устройстве сезонных веранд?

— Напомню, что сезонные кафе должны непосредственно примыкать к стационарному предприятию или отстоять от него на расстоянии не более пяти метров. Важно, что границы места размещения сезонного кафе не должны нарушать права собственников и пользователей соседних помещений.

— А ограничения по расположению летних веранд остались тоже прежними?

— Да, как и в предыдущие годы, в 2018-м не допускается размещение сезонных кафе в 25-метровой зоне от технических сооружений метрополитена. Нельзя ставить летние веранды в арках зданий, на цветниках, детских, спортивных площадках, также на городских транспортных стоянках. Запрет на установку сезонной точки распространяется и на узкие тротуары и площадки. Не появятся летние кафе и вблизи пятиметровой зоны от подземных пешеходных переходов.

— Два года назад Москва предложила рестораторам новые форматы размещения кафе. Рестораторам разрешили открывать компактные кафе, а бистро смогли выставлять высокие столики без стульев. В этом году правила меняются, дополняются?

— Действительно, в 2016 году в правила размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания были внесены изменения. Они касались как раз размещения компактных сезонных кафе. Подобное расширение правил позволило расширить возможности предпринимателей по размещению сезонных кафе на фасадах зданий. Важное условие выдвигалось тем, у кого кафе располагалось в историческом здании — в этом случае проект нужно согласовывать с Департаментом культурного наследия города. Позволили рестораторам размещать локальные точки общепита и на участках, не используемых для прямого транзитного движения пешеходов. В этом году эта норма продолжает действовать, менять ее не стали.

— Таких компактных кафе, где вместо стульев подоконники или скамейки, много в столице?

— Примерно десять процентов от общего числа точек общепита приходится на те самые «компактные кафе». Предпринимателям понравился такой формат, и цифры это подтверждают. Думаю, что в этом году тенденция сохранится. Особенно актуальны уютные небольшие точки перекусов будут там, где до сих пор не было полноценных летних веранд. Горожане проголосуют рублем за такие заведения, начиная со второй половины весны. Монтаж таких площадок уже идет.

— Какие требования предъявляются к этим самым «компактным кафе»?

— Во-первых, это устройство технологического настила. Он нужен для того, чтобы столики располагались ровно, посетители видели границы заведения — их обозначают декоративными ограждениями, осветительными приборами, аккуратными кадками с растениями. Сам настил должен располагаться на одном уровне с полом стационарного предприятия. Ширина и высота такого технологического покрытия не должны превышать метр. Во-вторых, важна ширина самих подоконников. Она не должна быть меньше 20 сантиметров. А высота такого витринного проема должна составлять от 40 до 60 сантиметров от уровня пола. В противном случае посетителям будет просто некомфортно взбираться на высокие подоконники, и такое кафе они обойдут стороной. И, наконец, в-третьих, собственники подобных точек должны помнить, что ширина подобного сезонного кафе без посадочных мест не должна превышать 85 сантиметров.

— Много ограничений.

— На самом деле, нет. Требования к обустройству компактного сезонного кафе максимально упрощены и допускают широкий выбор способов размещения посадочных мест и мебели. Здесь могут быть размещены коктейльные и барные столы и стулья, столы-трансформеры, складные сиденья, скамьи, уличные диваны, комбинированное оборудование с обогревом на случай весенних и летних похолоданий. Здесь фантазию предпринимателей мы несильно ограничиваем. Но, и я еще раз подчеркну: технические условия должны выполнять все владельцы сезонных точек общепита. — Алексей Алексеевич, а где особо востребован подобный формат заведений?

— Такой формат сезонных кафе позволил увеличить их количество, преимущественно в центре столицы, для комфортного времяпрепровождения горожан и гостей столицы.

— Одновременно город предусмотрел и штрафные санкции, если какие-то из перечисленных требований бизнесом не выполняются?

— Для тех, кто пренебрегает порядком размещения летних кафе в столице, предусмотрены штрафные санкции до 300 тысяч рублей и исключение из схемы размещения летних кафе на следующий год. По правилам, если летние кафе находятся на газоне или открытом грунте, у них должен быть технологический настил. На верандах разрешено ставить ограждения высотой до 90 сантиметров, маркизы или зонтики, столы и стулья, кадки с цветами. При этом запрещены сооружения из капитальных конструкций, шатры, беседки и рамное остекление. Кафе нельзя размещать на крышах жилых домов и во дворах, на транспортных стоянках и ближе чем в 25 метрах от подземных переходов метро.

— Достаточно частый вопрос, который волнует курильщиков. И хотя к ограничениям в кафе любители сигарет уже привыкли, слышатся вопросы: а можно ли курить на верандах?

— Веранда с настилом считается сооружением, где нельзя курить, но столики, которые стоят на асфальте, под запрет не попадают.

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