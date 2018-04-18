Участники полумарафона поддержат акцию #быстрееболи

22 апреля 2018 года в Мещерском парке пройдет традиционный полумарафон серии Grom — «Такеда Весенний гром».

Забеги на дистанцию 21,1 км — Осенний и Весенний гром — проходят ежегодно. Интерес к этим беговым соревнованиям растет, поскольку их участников привлекает возможность внести свой вклад в решение важных социальных проблем. Так, за 8 лет своего существования марафоны серии Grom оказали поддержку фондам ОРБИ, «Линия жизни», «Подсолнух», Даунсайд Ап, Благотворительному Фонду Константина Хабенского . Это будет уже четвертый полумарафон серии Grom, в рамках которого проходит благотворительная акция #быстрееболи.

На этот раз цель благотворительной акции — способствовать развитию детской паллиативной помощи в Центрах содействия семейного воспитания г. Москвы. Они будут оснащены портативными и стационарными передвижными системами, колясками, портативными электроотсосами и концентраторами кислорода, лечебными смесями и оборудованием для их подачи, вертикализаторами, откашливателями. Это оборудование поможет решить многие проблемы в жизни маленьких пациентов.

Участники акции #быстрееболи, прошедшей в сентябре 2017 г., поддержали развитие отделения паллиативной помощи Центральной городской больницы № 2 В Екатеринбурге. Отделение теперь оснащено 16 современными, функциональными и легкими в управлении кроватями. Изголовье и нижнюю часть этих кроватей можно поднимать, чтобы смотреть телевизор, читать, рисовать и общаться с родственниками и другими пациентами. Также кровати легко перевозить, а значит, пациенты смогут проводить в них время на свежем воздухе и принимать участие в различных мероприятиях.

«За последние 5 лет в России произошли кардинальные изменения в оказании паллиативной помощи детям, — считает Элла Кумирова, заведующая кафедрой паллиативной педиатрии РНИМУ им. Пирогова, заведующая отделением нейроонкологии НМИЦ ДГОИ им. Рогачева, медицинский директор БФ «Детский паллиатив». — Появились правовые основы, открыты детские службы, оказывающие паллиативную помощь, совершенствуется качество услуг. Организована кафедра паллиативной педиатрии на базе РНИМУ им. Пирогова, где за 2 года проучилось уже более 300 врачей, а так же формируются циклы по паллиативной помощи детям в других образовательных учреждениях Москвы и регионов. Расширяется спектр обезболивающих неинвазивных лекарств, которые эффективно использовать у детей».

Поддержать акцию #быстрееболи можно во время регистрации на полумарафон и 22 апреля в стартовом городке забега. О том, как помочь семьям с детьми, страдающими от неизлечимых и ограничивающих срок жизни заболеваний, можно узнать на сайте благотворительного фонда Детский Паллиатив www.rcpcf.ru