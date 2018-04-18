В Сургуте обсудили возможность онлайн-трансляций детских соревнований

Многомиллионное телеоборудование ледового дворца в Сургуте задействуют для онлайн-трансляций детских соревнований, в том числе и тех, что проходят вне стен спортивного комплекса. Об этом решении сообщили депутаты Сургута.

Как сообщает ugra-news, на данный момент проводится экспертиза, по результатам которой будет понятно, насколько вся эта техника мобильна. По результатам этой проверки станет ясно как в дальнейшем будет использоваться аппаратура. Отметим, что телеоборудование частично задействовано для трансляций тренировок на экраны в холле здания, чтобы родители могли наблюдать за ходом занятия. Несмотря на это, возможности телекамер используются не на полную мощность.

«Я считаю, что если оборудование можно перемещать, то нужно его использовать по максимуму. В Сургуте проходит масса интересных детских соревнований. Родителям, которые не всегда могут на них присутствовать, важно видеть выступление своего ребенка, хотя бы в интернете. Организовать онлайн-трансляции вполне реально», — считает депутат думы Сургута Эдуард Иваницкий.

Отметим, что видеокомплекс из десяти камер и прочих устройств обошёлся властям Сургута в 46 млн рублей. Ее хотели использовать для съемок крупных соревнований. Однако, оказалось, что большая часть оборудования до сих пор не была даже распакована. Руководство ледового дворца предлагало продать видеокомплекс телекомпаниям, но многие из них давно не используют аппаратуру такого типа.

Появятся ли в Сургуте онлайн-трансляции детских соревнований и даже спортивный интернет-канал станет известно после проведения соответствующей экспертизы.

Напомним, что два года назад в Сургуте решалась судьба детского хоккея. Родители юных хоккеистов из Сургута забили тревогу: для участия их детей в выездных соревнованиях у администрации города не нашлось средств.