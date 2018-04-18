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Депутаты МГД и молодые парламентарии проверят безопасность всех детских площадок с 25 апреля по 25 мая
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Депутаты МГД и молодые парламентарии проверят безопасность всех детских площадок с 25 апреля по 25 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Мосгордумы и молодые парламентарии столицы с 25 апреля начнут проверять безопасность детских площадок. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила член комиссии Мосгордумы по образованию, координатор проекта «За безопасность детства» Ирина Ильичева.
«За четыре года программа «За безопасность детства» набрала такие обороты, что на сегодняшний день нет даже никакого сомнения, что будут проходить наши весенние рейды по детским площадкам. К ней подключилось много общественных организаций, но прежде всего — молодежные палаты районов, которые вместе с нами проводят акции в весенний период. Рейды мы начинаем обычно с 25 апреля. Они длятся до 25 мая. Буквально каждая детская площадка будет проверена», — сказала И. Ильичева.
Она напомнила, что программа «За безопасность детства», реализуется в Москве в рамках программы «Безопасная столица».
«Если четыре года назад мы начинали только с Северного округа, то на сегодняшний момент программа охватила буквально все округа города.
Поэтому совместная работа молодежных палат, муниципальных депутатов и глав управ, надеюсь, и в этом году это даст хороший результат, и площадки будут безопасны для детей», — заключила И. Ильичева.
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