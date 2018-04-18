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320 нижегородок забеременели в результате ЭКО в 2017 году
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320 нижегородок забеременели в результате ЭКО в 2017 году 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Процедуру ЭКО в Нижегородской области в рамках территориальной программы государственных гарантий в 2018 году проводят четыре медицинские организации: ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» федерального медико-биологического агентства, ООО «Академия женского здоровья и репродукции человека», ООО Медицинский центр «Элегра» и ООО «ЭКО-Содействие». Об этом сообщает областное министерство здравоохранения,
Для направления в клинику необходимо обратиться в министерство здравоохранения Нижегородской области (г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, отдел детства и родовспоможения) и представить пакет документов:
— выписку из амбулаторной карты по форме 027/у, заверенную подписями лечащего врача, заведующим женской консультацией и печатью учреждения;
— копию паспорта обоих супругов (главная страница, страница с пропиской);
— копию страхового медицинского полиса;
— копию пенсионного свидетельства;
— копии операций.
После поступления медицинских документов, вопрос о направлении в клинику рассматривается министерством здравоохранения области на заседании специальной комиссии в течение тридцати дней.
Этапы проведения ЭКО и тарифы на оплату утверждены тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования на территории Нижегородской области на 2018 год и не зависят от страховой компании.
По итогам 2017 года усредненный показатель эффективности ЭКО составил 28,8%. Число нижегородок, у которых наступила беременность после ЭКО в 2017 году — 320 случаев.
Что касается общемировой статистики, то, по данным Европейского общества репродуктивной медицины и эмбриологии, успех операции колеблется от 25% до 33%.
Список нижегородских клиник, проводящих процедуру ЭКО без финансирования государства, ещё шире. Обратиться туда можно напрямую без сбора пакета документов.
Справка
Процедура ЭКО — вспомогательная репродуктивная технология, позволяющая бесплодным парам испытать радость отцовства и материнства. Процедура представляет собой оплодотворение яйцеклетки и выращивание эмбриона в условиях инкубатора, с последующим переносом в полость матки. Первая успешная операция ЭКО в мире произошла в 1977 году в Великобритании, первый советский ребёнок, зачатый в результате ЭКО, родился в Москве в 1986 году. На сегодняшний день количество ЭКО-детей в мире исчисляется миллионами.
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