Ещё
В новосибирском метро появился поезд с красивыми фотографиями из далёких уголков Сибири
Далее:
Читайте также:
Ещё

В новосибирском метро появился поезд с красивыми фотографиями из далёких уголков Сибири 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В новосибирском метро на линию вышел поезд-галерея с красивыми фотографиями Сибири — очередная выставка посвящена журналу «Неизвестная Сибирь».
«Поскольку наш журнал существует 10 лет, у нас огромный объём информации и огромный объём фотоматериалов. Мы уделяли внимание фотографиям, которые не имеют отношения к мегаполису. Я считаю, что мы глубоко заблуждаемся, что живём в Сибири. Географически — да, а с точки зрения мегаполисов наш мегаполис мало чем отличается от Свердловска (Екатеринбурга. — А. Б.), Владивостока, Москвы и так далее. Поэтому мы хотели показать Сибирь с самых неожиданных сторон, чтобы люди просто видели, где они живут», — рассказал на презентации поезда главный редактор журнала Игорь Севергин.
Журналу «Неизвестная Сибирь» уже 10 лет. В поезде-галерее «Неизвестная Сибирь», во всех четырех вагонах, представлены работы 30 фотографов из Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Улан-Удэ, Москвы, Липецка и других городов.
Пассажиры также могут узнать любопытные факты о Сибири, о которых написано на стенах поезда. Например, про то, что в некоторых районах Сибири снег может лежать 11 месяцев в году, а самые большие хлопья снега выпадали зимой 1971 года.
Проект создан при поддержке фонда президентских грантов мэрии Новосибирска и новосибирского метрополитена.
«Сегодня в Новосибирске появился очень интересный, можно сказать, уникальный новый арт-объект, который вмещает в себя и передвижной музей, и передвижной журнал, интернет-портал», — рассказал на открытии заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.
«Когда войдёте, вы можете увидеть там QR-коды, по которым вы можете зайти на страницы журнала и увидеть там ещё больше информации по такой близкой и такой неизвестной нам Сибири», — добавил Евгений Сазонов.
Ещё один новый поезд в новосибирском метрополитене запустили вчера — вагон показывает историю и современную жизнь новосибирской службы крови.
ngs.ru: последние новости
Номинантам «Народной премии НГС» вручат дипломы из сверхпрочного стекла По 25 тысяч за банку: на Советской открылся магазин с чёрной икрой и воблой Кулачные бои, верблюд и дети в военной форме: новосибирцы отметили праздник в Нарымском сквере
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс по-настоящему в кино23
Самые странные факты об Иване Урганте7
Что стало с экс-участниками «Дома-2»
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Что стало с популярными группами и певцами 90-х24
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение