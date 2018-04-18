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В центре Петербурга поселились две нерпы
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В центре Петербурга поселились две нерпы 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Животные обустроились возле главной водопроводной станции Водоканала. Скорее всего, их привлекает рыба, попавшая в сети к петербургским рыбакам.
Нерпы живут в центральной районе северной столицы уже неделю. Как сообщили очевидцы в группе группе «Спасение тюленей 699−23−99», они купаются в Неве и поедают корюшку. Жители пытаются сфотографировать нерп, но в кадр попадает только голова.
Для того, чтобы увидеть необычных животных, необходимо пройти по набережным от Финляндского вокзала до Смольного собора.
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