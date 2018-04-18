В центре Петербурга поселились две нерпы

Животные обустроились возле главной водопроводной станции Водоканала. Скорее всего, их привлекает рыба, попавшая в сети к петербургским рыбакам.

Нерпы живут в центральной районе северной столицы уже неделю. Как сообщили очевидцы в группе группе «Спасение тюленей 699−23−99», они купаются в Неве и поедают корюшку. Жители пытаются сфотографировать нерп, но в кадр попадает только голова.

Для того, чтобы увидеть необычных животных, необходимо пройти по набережным от Финляндского вокзала до Смольного собора.