Полярная звезда. Ямальские звездочки покажут свой талант Андрею Биллю и Елене Лаптандер

В Ноябрьске с 20 по 22 апреля пройдёт открытый межрегиональный конкурс эстрадного творчества «Полярная звезда». В нем примут участие юные артисты в возрасте от 6 до 18 лет из одиннадцати городов и районов округа. Молодые таланты покажут мастерство в двух номинациях «Эстрадный вокал (соло)» и «Эстрадный вокал (ансамбли)».

Оценивать юных звездочек будет жюри в составе бессменного ведущего конкурса, председателя жюри, заслуженного работника культуры РФ Андрея Билля , певицы, депутата Законодательного Собрания ЯНАО Елены Лаптандер , начальника городского управления культуры Натальи Филонец. Гала-концерт, церемония награждения лауреатов и дипломантов состоится на сцене Центра досуга «Нефтяник».

Для участников «Полярной звезды» также запланировали культурно-досуговую программу. Организуют тематические мастер-классы, интеллектуальные игры, экскурсии и творческие мастерские.

Как отметили в окружном департаменте культуры, за 22 года мероприятие стало одним из самых долгожданных и ярких событий культурной жизни Ямала.