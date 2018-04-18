В Ярославской области открылся II Международный музыкальный конкурс юных исполнителей «Вятское»

II Международный музыкальный конкурс юных исполнителей «Вятское» в этом году пройдет поэтапно.

16 апреля начались конкурсные прослушивания исполнителей на духовых инструментах. Они продлятся неделю и пройдут по двум направлениям — «Сольное исполнительство» и «Ансамбль».

С 23 по 27 мая в борьбу вступят юные вокалисты, с 1 по 5 июня пройдут прослушивания по классу «Фортепиано» (соло и ансамбль), завершат конкурсный музыкальный марафон с 10 по 14 июня солисты и ансамбли скрипачей.

От Ярославской области в номинации «Духовые инструменты» в конкурсе примут участие 8 солистов и 1 ансамбль. Это учащиеся детских школ искусств Рыбинска и Ярославля, а также студенты Ярославского музыкального училища им. Собинова.

— Для Ярославской области, где давно сложилась система поддержки одаренных и талантливых детей, музыкальный конкурс юных исполнителей, бесспорно, одно из ярких событий культурной жизни, — сказала директор регионального департамента культуры Марина Васильева . — Участники конкурса «Вятское» еще юные, но уже успевшие проявить себя исполнители. Для них это — еще одна замечательная возможность сделать большой шаг вперед в своем профессиональном становлении, показать себя на международном уровне. Желаю всем конкурсантам и организаторам вдохновения, успеха и творческих побед!

Как и в прошлом году, конкурс пройдет при поддержке Правительства Ярославской области и департамента культуры. В составе жюри не только признанные исполнители, но также выдающиеся профессора ведущих музыкальных вузов России, педагоги учебных заведений зарубежных стран, которые также проведут мастер классы. А значит, у ребят будет возможность не просто пообщаться с ними, а получить напутственные слова и рекомендации от специалистов высокого уровня.

— Для участников конкурс — это прекрасная и редкая возможность выступить и показать свое мастерство перед именитыми педагогами, — отметила директор конкурса «Вятское», президент Фонда поддержки культуры и искусства «Искусство на все времена» Лада Меркулова . — Это настоящий смотр талантов. Быть может для кого-то он станет следующей ступенью в профессиональном росте.

Основная идея конкурса, по словам организаторов, поощрение занятий музыкой юных исполнителей, награждение наиболее ярких лауреатов специальными призами и творческими поездками. Наиболее талантливые исполнители получат приглашения на разные фестивали и конкурсы зарубежных партнеров.

— В первые дни мы прослушали участников младшей и средней группы. В целом мне понравилось как ребята играли, — поделилась впечатлениями член жюри, президент Ассоциации Musicamica в Генуе Джованна Савино. –Являясь организатором и художественным руководителем музыкальных фестивалей у себя на родине, по результатам конкурса «Вятское» я выберу исполнителя, который примет участие в программе нашего Фестиваля в Италии.

Ассоциация обеспечит участнику перелет, питание и проживание.

В прошлом году в конкурсных прослушиваниях приняли участие около ста музыкантов в возрасте от 7 до 24 лет из разных городов России. Ярославцы заняли третье место в скрипке и фортепиано, и первое — в вокале.