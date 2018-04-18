Челябинская область на дне демографической ямы?

19 апреля в 11.00 приглашаем вас в «АиФ-Челябинск» (Российская, 67, 9 эт.) на пресс-конференцию, посвящённую демографической картине в Челябинской области, а также проблеме мужского и женского бесплодия.

В преддверии 2018 года экс-министр здравоохранения региона Сергей Кремлёв говорил о том, что Челябинская область находится на дне демографической ямы.

Какова ситуация с рождаемостью и смертностью в Челябинской области? О чём говорят цифры 2017, 2010, 2000 годов? Интересно сравнить, как поменялась картина в регионе и в самом Челябинске: в областной столице картина стала хуже по сравнению с областью? Что именно происходит с рождаемостью? Кого сегодня чаще рожают — первенцев, вторых или третьих детей? А как часто женщины решаются на аборт и по каким причинам? Средний возраст роженицы. Какие роды встречаются чаще — роды у девочек подростков или у женщин под 40? И актуально ли сегодня такое понятие как «старородящая» женщина?

Насколько актуальна проблема бесплодия на Южном Урале? Статистика. В ком причины — в женщинах или мужчинах? Влияет ли на низкую рождаемость экология в Челябинске и области? Другие факторы.

Когда в Челябинской области стали впервые делать ЭКО? Сколько квот выделяется ежегодно по ЭКО? Хватает ли квот на всех нуждающихся? Как попасть в программу? Каков процент ЭКО с благополучным результатом? По каким причинам ЭКО может не закончиться рождением ребёнка? Сколько стоит ЭКО, если семейная пара не попала в программу? Часто ли в результате ЭКО на свет рождаются двойни? Какова вообще в регионе статистика по рождению двоен, троен и т.п. 2017 год и др.

Что происходит с кадрами в отрасли акушерства, родовспоможения в Челябинской области? Нет ли дефицита кадров? Наверняка, особенно остро стоит вопрос с кадрами в области? Средний возраст врача-акушера в роддомах Южного Урала.

В мероприятии примут участие: