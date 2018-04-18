Росатом и National Geographic представили серию фильмов об уникальных уголках планеты

"Международное сообщество должно осознать необходимость перехода к зеленой энергии в качестве эффективной и безотлагательной меры для решения проблемы изменения климата, — подчеркнули инициаторы Wild Edens. — На карту поставлено существование уникальных видов растений и животных". Проект предполагает съемки и трансляцию на телеканале National Geographic серии полнометражных документальных фильмов об уникальных экосистемах, которые могут исчезнуть из-за глобального потепления, если человечество не сократит объемы потребления углеродной энергетики и не начнет использование чистых безуглеродных источников энергии.

Первый фильм Wild Edens посвящен животному и растительному миру уникальных природных ареалов России. Съемки проводились в отдаленных и диких уголках РФ, включая Алтай, Камчатку и Арктику. Премьерный показ первой картины состоится на юбилейном X международном форуме АТОМЭКСПО-2018, который пройдет с 14 по 16 мая в Сочи.

Как подчеркнул на мероприятии в Мадриде первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров , атомная энергетика является основой безуглеродного, не загрязняющего окружающую среду энергобаланса. «Вдохновляясь уникальными природными явлениями, первозданной и чистой красотой окружающего мира, Росатом, строящий больше всего атомных электростанций в мире, берет на себя ответственность за решение глобальных экологических вызовов человечества». «Мы хотим сохранить неповторимую красоту нашей планеты для будущих поколений», — отметил Комаров.

В свою очередь старший вице-президент по международному сотрудничеству National Geographic Аннабель Канвелл сказала, что телеканал «обеспокоен тем, какое влияние оказывает изменение климата на фауну и флору планеты». «Все мы стали свидетелями события, которое произошло в марте 2018 года — в Кении умер последний самец северного белого носорога, — подчеркнула она. — Мы прекрасно понимаем, что проблема климатических изменений вызвана углеродными выбросам». «В кооперации с Росатомом мы видим нашей целью привлечение внимания к проблеме глобального потепления, чтобы избежать необратимые последствия, связанные с исчезновением редких видов растений и животных», — заверила Канвелл.

О проекте Wild Edens

Wild Edens — проект телеканала National Geographic, инициированный Росатомом. Он предполагает съемки полнометражных фильмов о потаенных и далеких уголках природы, экосистемы которых особенно уязвимы перед изменением климата, и трансляцию их на телеканале National Geographic. Его целью является привлечение внимания мировой общественности к проблеме изменения климата и необходимости общемирового перехода на чистую и безуглеродную энергетику.

Кульминацией проекта станет съемка и трансляция на телеканале National Geographic серии уникальных документальных кинокартин о нетронутых человеком местах, населенных животными и растениями, находящихся под угрозой исчезновения из-за глобальных климатических изменений. Места съемок выбраны таким образом, чтобы продемонстрировать исключительную красоту природных ландшафтов и одновременно подчеркнуть угрозу исчезновения данных уникальных мест и их обитателей: редких видов животных, птиц, природных условий, лесов, водоемов и растений.

Продюсером документальных фильмов Wild Edens стала независимая компания Off the Fence. Исполнительные продюсеры — Эллен Виндемаут и Эллисон Бин , продюсер и режиссер — Эндрю Зиккинг.

Росатом считается мировым лидером по производству безопасной и чистой энергии. Госкорпорация объединяет 350 предприятий и научно-исследовательских учреждений атомной отрасли, активно реализует проекты в сфере прикладных исследований и инновации и ежегодно инвестирует 4,5% доходов в исследовательские проекты.