Галушка опроверг слухи, что Владивосток может вновь стать закрытым городом

ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости . Глава Минвостокразвития Александр Галушка предположил, что слухи о том, что Владивосток может вновь стать закрытым городом, связаны с подготовкой законопроекта о создании регионального финансового центра в Свободном порту Владивосток.

В четверг в анонимных Telegram-каналах появилась информация, что Владивосток может вновь стать закрытым городом.

"Владивосток уже был закрытым городом в советское время, сейчас это открытый город — Свободный порт Владивосток. У нас режим действует, который постоянно обогащается, расширяется, новые льготы, преференции предлагаются в рамках этого режима", — сказал Галушка РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

Он предположил, что появившаяся информация связана с тем, что подготовлен законопроект о создании регионального финансового центра в Свободном порту Владивосток.

"Этот законопроект ориентирован именно на финансовый сектор, на те условия, на те льготы и преференции, которые в рамках финансового сектора можно создать для его развития во Владивостоке", — добавил министр.