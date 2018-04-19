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Галушка опроверг слухи, что Владивосток может вновь стать закрытым городом
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Галушка опроверг слухи, что Владивосток может вновь стать закрытым городом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Галушка предположил, что слухи о том, что Владивосток может вновь стать закрытым городом, связаны с подготовкой законопроекта о создании регионального финансового центра в Свободном порту Владивосток.
В четверг в анонимных Telegram-каналах появилась информация, что Владивосток может вновь стать закрытым городом.
"Владивосток уже был закрытым городом в советское время, сейчас это открытый город — Свободный порт Владивосток. У нас режим действует, который постоянно обогащается, расширяется, новые льготы, преференции предлагаются в рамках этого режима", — сказал Галушка РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
Он предположил, что появившаяся информация связана с тем, что подготовлен законопроект о создании регионального финансового центра в Свободном порту Владивосток.
"Этот законопроект ориентирован именно на финансовый сектор, на те условия, на те льготы и преференции, которые в рамках финансового сектора можно создать для его развития во Владивостоке", — добавил министр.
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