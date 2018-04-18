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Минвостокразвития подготовило законопроект о создании финансового центра в порту Владивосток
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Минвостокразвития подготовило законопроект о создании финансового центра в порту Владивосток 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Минвостокразвития подготовило законопроект, определяющий порядок создания, управления и обеспечения деятельности регионального финансового центра свободного порта Владивосток. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ подготовлен во исполнение поручений Президента России по вопросу создания в СВП регионального финансового центра, обеспечивающего конкурентоспособные в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона условия ведения финансовой деятельности. В частности, речь идёт о создании особых условий для деятельности иностранных кредитных организаций, создании специализированного финансового суда и упрощении процедур, связанных с обращением ценных бумаг.
В соответствии с подготовленным законопроектом финансовый центр создаётся на специально обособленной территории свободного порта Владивосток, где применяется специальный правовой режим регулирования финансовой деятельности. В частности, этот режим предусматривает особенности регулирования отношений, которые возникают при эмиссии и обращении ценных бумаг, и отношений в ходе торгов на товарном и финансовом рынках, а также особенности валютного регулирования и банковской деятельности.
Таким образом, на территории финансового центра создаются условия осуществления финансовой деятельности, которые значительно упрощают общее регулирование, отмечается в пояснительной записке.
Отмечается, что на первоначальном этапе это привлечёт на территорию центра российских и иностранных инвесторов, обладающих значительными финансовыми ресурсами, и в дальнейшем позволит сформировать полноценный финансовый рынок в интересах всех экономических операторов, работающих на Дальнем Востоке.
Решение о создании регионального финансового центра принимает Правительство на основании предложения уполномоченного федерального органа, согласованного с ЦБ и высшим исполнительным органом власти региона, где создаётся центр.
«В состав инфраструктуры регионального финансового центра СПВ включаются земельные участки, здания, строения и сооружения, расположенные на его территории», — говорится в документе.
Участниками финансового центра становятся российские организации и иностранные лица, зарегистрированные на территории центра и включённые в соответствующий реестр участников.
«Это подразумевает облегчённый доступ российских и иностранных инвесторов к возможностям регионального финансового центра СПВ, что формирует его дополнительную привлекательность», — отмечают авторы законопроекта.
Органами управления регионального финансового центра являются Наблюдательный совет и управляющая компания. Законопроект предусматривает порядок формирования состава Набсовета, а также устанавливает порядок проведения его заседаний и принятия решений. Председателем Наблюдательного совета является глава Банка России, его состав утверждается президентом.
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