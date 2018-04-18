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Евгений Куйвашев предложил главам городов чаще общаться с людьми. Особенно на тему «ЭКСПО»
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Евгений Куйвашев предложил главам городов чаще общаться с людьми. Особенно на тему «ЭКСПО» 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На первой в этом году встрече глав муниципалитетов губернатор Свердловской области обратил внимание на общение с людьми. Евгений Куйвашев отметил, что местная власть не всегда выстраивает правильную обратную связь с жителями и людей необходимо вовлекать в обсуждение разных вопросов. Положительный пример подобной работы — голосование за проекты благоустройства территорий, которое прошло 18 марта. В нем приняли участие 900 000 человек. «Власть не может быть оторвана от людей», — заявил глава региона.
Одним из приоритетных направлений, где нужно настроить обратную связь является тема ЭКСПО 2025. «Важно донести до людей, что победа отразится на жизни каждого уральца. Выставка станет импульсом для развития Асей области», — сказал губернатор.
Напомним, Екатеринбург борется за право проведения международной выставки ЭКСПО 2025 с городами Осака (Япония), Баку (Азербайджан).
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