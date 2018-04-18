Регионам нужна здоровая конкуренция. Как перенять положительный опыт?

Дети, в ясли собирайтесь

В этом году по инициативе президента Владимира Путина федеральная программа создания новых мест в дошкольных детских учреждениях продолжится. Но для того чтобы решить задачу быстро, нужно использовать разные подходы, в том числе и подключать к этой работе предпринимателей.

Вопросы участия бизнеса в сфере оказания социальных услуг обсуждали на Госсовете 5 апреля. В большинстве регионов, в том числе и в Новосибирской области, проблема с местами в детских садах для детей от 3 лет решена. Но остаются малыши, которым нужны ясельные группы. Кроме того, темпы строительства детских учреждений в новых микрорайонах отстают от темпов возведения жилья. В НСО спрос на места в яслях очень высок в Новосибирском сельском районе, на территориях Новосибирской агломерации. Участие бизнеса в оказании социальных услуг — это быстрое и более выгодное решение проблемы, пояснил врио губернатора Андрей Травников

Лидеры в части создания частных детских садов — Самарская и Томская области, Пермский край. Там от 7 до 13% дошкольных образовательных услуг предоставляются частными организациями, получившими все необходимые лицензии. «Я пообщался на эту тему с губернатором Самарской области. Там 13% всех детских садов — частные, — продолжил Андрей Травников. — Такие детские сады получают поддержку из регионального бюджета, но при этом содержание мест в них обходится дешевле, чем мест в муниципальных учреждениях, из-за отсутствия расходов на капитальное строительство объектов».

Повысить ответственность

Ещё одна тема, которую обсуждали на Госсовете, — развитие конкуренции в регионах. Новосибирская область выглядит очень достойно. За год в рейтинге регионов она поднялась с 55 места на 13-е, то есть на 42 позиции. Врио губернатора поручил министерству экономического развития области подготовить предложения, как сохранить высокие темпы развития конкуренции.

Андрей Травников убеждён, что необходимо повышать ответственность участников торгов и конкурсных процедур, если они предоставляют некачественные товары и услуги: «Такие примеры в Новосибирской области, к сожалению, были — поставки продуктов питания в учреждения здравоохранения и образования. Думаю, что если за недобросовестную работу будет серьёзное наказание, то не будет экономической целесообразности нарушать закон».

Врио губернатора также напомнил, что в стране началась работа над Пятым антимонопольным пакетом. По закону актуализацию антимонопольного законодательства необходимо проводить каждые пять лет. Андрей Травников призвал подключиться к этой работе членов регионального правительства, общественные объединения и организации, которые могут подготовить предложения по теме.

Что такое пятый антимонопольный пакет?

Пятый антимонопольный пакет ФАС России — ответ на то, как работать в цифровую эру. Сейчас пятый антимонопольный пакет проходит обсуждение с представителями отраслевых ассоциаций.

Разработка и принятие пакета займёт около двух лет. Необходимость в разработке поправок возникла в связи с тем, что некоторые стандартные категории антимонопольного регулирования не работают на цифровых рынках.