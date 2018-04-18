В «Библионочь-2018» бердчане заговорят по-китайски

20 апреля библиотеки Бердска присоединятся ко Всероссийской акции «Библионочь». Тема «Библионочи-2018» — «Магия книги». В центральной библиотеке (Ленина, 13) фестиваль любителей чтения пройдет под названием «Магия востока». В качестве приглашенных гостей — Центр языка и культуры Китая при НГУ.

В стенах библиотеки горожане смогут погрузиться атмосферу Китая и познакомиться с культурой этой восточной страны.

В программе:

выставка китайской живописи Татьяны Гилевой; слайд-презентация «Пространство поднебесной»; мастер-классы: «Китайский язык: прикоснись к тайне», «Искусство каллиграфии», «Китайская живопись», плетение узелков счастья; чайная церемония с коллекционными чаями.

Кроме того будут оформлены книжные выставки по искусству, литературе и истории Китая. Как обычно стеллаж буккроссинга в полном распоряжении книголюбов.

Детская библиотека (ул. Свердлова, 1) тоже подготовила сюрпризы для своих юных читателей. В 15.00 ребят приглашают на мастер-класс по закладкам, а в 16.00 состоится квест-игра «8 чудо света».

Фестиваль чтения «Библионочь» в нынешнем году пройдет в России уже в седьмой раз. Библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями. В прошлом году «Библионочь» бердчане провели в компании путешественника Евгения Ташкина, который рассказал о том, как обогнул земной шар на катамаране. По традиции «Библионочь» в Бердске закончится еще до наступления сумерек: детская библиотека закроется уже в 18.00, а в центральной библиотеке мероприятие рассчитано до 20.00. Руководитель городского отдела культуры Оксана Мокриенко пояснила, что в библиотеках настолько мало сотрудников, что работа ночью не представляется возможной.

«У людей восьмичасовой рабочий день. Я не могу заставить их работать весь день, затем всю ночь, а на следующий день выйти на работу к 9 утра. Мы и так максимально продляем работу в этот день», — добавила Оксана Мокриенко.