Группа Lumen: краснодарский концерт в честь двадцатилетия

Краснодар. 18 апр. — Новая Кубань. Группе Lumen чужды снобизм и самолюбование. Коллектив из Уфы не преувеличивает масштаб своих посылов и не выставляет напоказ амплуа «правдорубов». Надменный взгляд на окружающую действительность выражается лишь в желании обрести внутреннюю свободу. Стремление к пониманию свойственно многим, однако не все сохраняют энтузиазм в первозданном виде. Погружаясь в недра гастрольного мира, некоторые личности поддаются соблазнам и выводят в эфир отнюдь не то, что чувствуют их сердца.

Рустем Булатов (вокалист группы Lumen): Специально ничего не просчитываем. Искренности нельзя дать установку появиться или исчезнуть. Поймите (тут никакой иронии), беря в руки нож, вы не думаете, как не порезаться. Так что, мы не ищем способы сберечь «струны честности». Есть поступки — по ним и следует судить.

С первых же аккордов, доносившихся с подиума, стало ясно — энергетический порыв нельзя подделать. Не всякий актер сыграет страсть сопротивления. Композиция «Истина» пронзила насквозь. Проникновенная интонация моментально подняла на дыбы весь зрительный зал. Повествования о свободе и разочарованиях дополнялись обширной цветовой гаммой. «Романтики с нахмуренными бровями» иногда переключались на лирический лад. Не запираясь в «ангаре» политического протеста, уфимский квартет поведал краснодарцам и о вечной любви. Давнишняя баллада «Кофе» и хит «Назови мне свое имя» (больше похожий на исповедь) мощным хуком отправили в нокдаун циников и потребителей. Избегая ипостаси вождей, музыканты открыто наталкивали аудиторию на размышления, порой разрушая мнимое ощущение комфорта (в первую очередь — в умах посетителей «юбилейных торжеств»).

Рустем Булатов: Мы против любых проявлений фанатизма. Нам не нужны последователи, которые не осознают — почему они с нами. Да, бесспорно, мы поднимаем острые вопросы и, периодически, к чему-то призываем. Тем не менее силком никого никуда не ведем. Очень хочется, чтобы наши единомышленники прислушивались к нам, но через призму определенного скептицизма.

И все же, несмотря на огромное количество шлягеров, прозвучавших со сцены, наиболее ярким номером получилось произведение «Дыши». Эту «пьесу», по собственному признанию самих участников «банды», они посвятили не самому благополучному району столицы Башкирии. Яростные восклицания в припеве молниеносно рисовали картину наркотической вакханалии девяностых.

Рустем Булатов: Естественно, место обитания очень сильно затрагивает творчество. Мы пишем песни о том, что нас окружает, не творя чего-то абстрактного. Грубо говоря, делаем вещи для простых людей и крепко привязаны к понятию «здесь и сейчас». Возможно, тот, кто живет в Краснодаре (ввиду климата) выберет более «легкий» жанр.

Ближе к кульминации спектакля фронтмен «четверки бунтарей» продемонстрировал и ораторские способности. Анонсировав «дуплет боевиков» («Пока ты спал» и «Государство»), Рустем деликатно высказался о ситуации в стране. Вероятно, сложись судьба «Тэма» по-другому, он бы не затерялся и среди «пишущей братии».

Рустем Булатов: Спасибо за добрые слова. Но сравнивать по отдельности стихи и музыку — это как сравнивать таблетку с внутривенной инъекцией. Это я о лекарствах. Песня подразумевает абсолютно иной уровень драйва. Такая форма подачи мне наиболее интересна. Можно ли сказать, что группа Lumen не только о музыке? Да, но это относится к большинству рок-артистов. Для данного стиля такое положение — норма. Очень радостно, что мы из той же категории.