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Второклассника, который спас друга, тонувшего в колодце, наградят в родном поселке
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Второклассника, который спас друга, тонувшего в колодце, наградят в родном поселке 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
9-летнего Ваню Монголина из села Халитово Кунашакского района собираются наградить. С такой просьбой в местную администрацию обратилась омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина. Уполномоченный по правам человека хочет лично пообщаться с Иваном и спасенным им Аделем и вручить маленькому герою награду..
— Нельзя обойти стороной поступок Ивана. Ведь он взвешенный, мужской, обдуманный. Нужно его поблагодарить за такой риск собой, чтобы спасти товарища. Мы готовы его поощрить. Сейчас готовим документы, — рассказала детский омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина.
Напомним, что 4 апреля второклассники возвращались из школы домой. Когда мальчики разошлись по разным дорогам, Адель из любопытства прыгнул в колодец, покрытый коркой льда. Однако лед не выдержал, и ребенок начал тонуть. Услышав крик товарища, Ваня побежал обратно. Он попытался позвать на помощь взрослых, однако ближайший магазин был закрыт. Тогда Иван сам взялся вытаскивать друга и даже чуть было сам не упал в колодец. К счастью, все закончилось благополучно. В этот же день родители Вани настояли, чтобы злосчастный колодец закрыли.
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