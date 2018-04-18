Второклассника, который спас друга, тонувшего в колодце, наградят в родном поселке

9-летнего Ваню Монголина из села Халитово Кунашакского района собираются наградить. С такой просьбой в местную администрацию обратилась омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина . Уполномоченный по правам человека хочет лично пообщаться с Иваном и спасенным им Аделем и вручить маленькому герою награду..

— Нельзя обойти стороной поступок Ивана. Ведь он взвешенный, мужской, обдуманный. Нужно его поблагодарить за такой риск собой, чтобы спасти товарища. Мы готовы его поощрить. Сейчас готовим документы, — рассказала детский омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина.