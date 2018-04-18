УМВД России по Томской области реализует проект «Я в безопасности!»

Целью проекта является формирование навыков и моделей безопасного поведения у несовершеннолетних посредством обучения использованию приобретенных знаний на практике и адекватному реагированию в случаях возникновения критических ситуаций.

Родители и близкие родственники беседуют с детьми, о том, что нельзя общаться с посторонними, садиться в лифт с незнакомцами или доверять виртуальным друзьям в социальных сетях. В ответ слышат, о том, что детям все понятно и они запомнили наставления. Однако, к сожалению, большинство из них готовы помочь достать щенка, застрявшего в подвале, если их об этом просит посторонний человек, или встретиться с новым знакомым из социальных сетей. В тоже время ребята зачатую постесняются позвать на помощь в случае потенциальной или реальной опасности.

В настоящее время в Интернете создаются группы, затягивающие несовершеннолетних в ситуации опасные для их жизни и здоровья. Порой родители могут даже не подозревать, что их ребенок находится в опасности в данный момент.

Сотрудники органов внутренних дел , среди которых представители подразделений по делам несовершеннолетних, профилактики и борьбы с наркоманией, безопасности дорожного движения, а также медицинские работники, психологи, спортсмены и представители общественных организаций в формате коворкинга помогут сформировать у несовершеннолетних компетенции, призванные обеспечить безопасность, жизнь и здоровье ребенка в критических ситуациях.

В доступной и познавательной форме тренингов, мастер-классов, краш курсов полицейские расскажут о вреде употребления наркотиков, проведут с несовершеннолетними профилактические беседы на тему безопасного поведения в Интернете и общения с незнакомцами. С помощью квизов, викторин, кейс-стади и квестов сотрудники органов внутренних дел познакомят ребят с правовыми вопросами, актуальными для подростковой среды, основами правил дорожного движения, азами оказания первой помощи и самозащиты.

Проект предусматривает формат диалога между всеми участниками, который возможен не только в рамках проведения занятий, но и посредством адресных вопросов, направленных на электронную почту vopros_strazhu@mvd.ru и ответов компетентными в данной области сотрудниками. Наиболее интересные из них будут публиковаться на сайте УМВД России по Томской области.

Все участники проекта «Я в безопасности!» будут отмечены подтверждающими сертификатами.

Скачать комментарий