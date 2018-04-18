Ставропольцев приглашают создать «Дневник Победы»

Акция «Дневник нашей победы» продолжается на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в региональном Министерстве культуры.

Историки и краеведы собирают по крупицам информацию о боевых действиях в Ставропольском крае, немецко-фашистской оккупации и последующем освобождении Кавказа. Исследователи опираются на сводки советского Информбюро, но хотят дополнить их историями очевидцев.

Горожан просят поговорить со знакомыми ветеранами и современниками, записать их рассказы на видео или диктофон, собрать письма и дневники и передать в краевое Министерство культуры.

Готовую летопись военных лет проанализируют и представят горожанам в краеведческом музее Ставрополя.