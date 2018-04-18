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Ставропольцев приглашают создать «Дневник Победы»
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Ставропольцев приглашают создать «Дневник Победы» 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Акция «Дневник нашей победы» продолжается на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в региональном Министерстве культуры.
Историки и краеведы собирают по крупицам информацию о боевых действиях в Ставропольском крае, немецко-фашистской оккупации и последующем освобождении Кавказа. Исследователи опираются на сводки советского Информбюро, но хотят дополнить их историями очевидцев.
Горожан просят поговорить со знакомыми ветеранами и современниками, записать их рассказы на видео или диктофон, собрать письма и дневники и передать в краевое Министерство культуры.
Готовую летопись военных лет проанализируют и представят горожанам в краеведческом музее Ставрополя.
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