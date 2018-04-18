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В Иркутске стартовал приём заявок на костюмированное шествие
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В Иркутске стартовал приём заявок на костюмированное шествие 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
С 18 апреля в Иркутске стартовал приём заявок от всех желающих участвовать в традиционном костюмированном шествии, посвящённом Дню города. Он продлится до 18 мая. Об этом на пресс-конференции в «АиФ в ВС» рассказал начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации Иркутска Виталий Барышников.
В этом году полюбившееся иркутянам праздничное мероприятие пройдёт уже в 9-й раз. Хотя, как признался Виталий Барышников, у оргкомитета по организации Дня города была идея не проводить шествие в 2018-м, а предложить горожанам какой-то другой формат.
«Но обсудив этот вопрос, мы поняли, что иркутяне нас не поймут и не поддержат», — признался он.
Основная тематика шествия-2018, по словам его режиссёра Семёна Плотникова, будет посвящена спорту. «Иркутск — город спортивный» — один из лозунгов, под которым пойдут колоны иркутян. Как считают организаторы, это замечательная возможность оформить свою колону необычно и интересно. Ещё одна тема шествия — добровольчество и волонтёрство.
Как рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков, самые креативные, спортивные и добровольческие колоны, а также самые творческие районы города, чьи колоны будут особенно яркими и запоминающимися, получат специальные награды от жюри.
К участию в шествии приглашаются коммерческие компании, муниципальные предприятия, добровольческие, общественные и некоммерческие организации, студенческие коллективы, ТОСы, школы и даже детские сады, а также все творческие горожане.
Заявки принимаются на сайте http://событияиркутска.рф и по адресу prazdnik-adm.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3952) 979-355.
Как карнавал проходил в 2017 году:
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