Ленинград как он есть: инстаграм со снимками Марии Ивашинцовой о Петербурге в XX веке

Мы уже рассказывали вам о потерянном гении XX века — фотографе Марии Ивашинцовой. У нее была сложная жизнь, полная лишений и испытаний. Но при всем этом у девушки был неоспоримый талант — фотографировать.

На сегодняшний день дочь Марии Ася продолжает оцифровывать негативы матери и даже завела специальный инстаграм, куда выкладывает ее снимки. Фотографии очень точно передают эпоху того времени, они показывают историю города-героя так, как все было на самом деле.

11 Фев 2018 в 3:53 PST Орехово, СССР, 1978 год.

8 Фев 2018 в 4:18 PST Удивительно, что Мария из скромности почти никому не показывала своих работ. Да и дочь Ася нашла негативы совершенно случайно на чердаке.

Boris Smelov and Masha Ivashintsova, Leningrad, USSR, 1974.. «By 1998 Boris and Masha had not spoken to each other for a long time. Suddenly Boris decided to visit Masha at her home, however he couldn’t find her so he decided to leave a note. Masha calls back but nobody replies. The note was dated January 18th, the day of Boris' death.» Read more about their story on our website, link in bio.... #ivashintsova #borissmelov #leica #documentaryphotography #photography #hermitage

18 Янв 2018 в 4:54 PST Борис Смелов , известный советский фотограф, и Маша Ивашинцова, Ленинград, 1974 год. Мария и Борис в это время состояли в отношениях, которые через пару лет прекратились.

11 Янв 2018 в 12:34 PST В аккаунте есть не только фотографии Петербурга. Этот снимок, например, сделан в Москве в 1988 году.

13 Мар 2018 в 3:51 PDT Пушкинские горы, СССР, 1977 год.

13 Дек 2017 в 4:14 PST Виктор Кривулин, Беларусь, 1979 год.

20 Ноя 2017 в 2:03 PST Сейчас у аккаунта почти 19 тысяч подписчиков. Люди находят фотографии Марии уникальными и душевными, оставляют множество комментариев и следят за продолжением истории маленькой эпохи одной необычной женщины.