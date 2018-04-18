Дамбегова: язык Хаджеты — материал для будущих исследований

Дамбегова\: язык Хаджеты — материал для будущих исследованийСтихи Таймураза Хаджеты обладают невероятной силой и глубиной, чувственностью и проникновенностью.

О Таймуразе Григорьевиче как о творце и человеке рассказала спутница жизни и поклонница стихов поэта Ирина Дамбегова.

"Нас представили друг другу в коридоре североосетинского радио. Меня впечатлило одно его появление. Это был совершенно другой типаж. С одной стороны, он выглядел молодо, несмотря на бороду. В то же время, он был одет не по-здешнему, как-то по-столичному. На его внешности был отпечаток богемности, необычности во всем", — вспомнила Ирина Алихановна.

Также мы поговорили о песнях, положенных на стихи Хаджеты, о переводе его строк с осетинского языка.

Кроме того, Ирина Алихановна рассказала, почему младший брат Нафи Джусойты взял псевдоним, как проходил процесс написания стихов, какую ценность поэт оставил после себя.

Все подробности слушайте в нашем аудио, а также на частоте 106,3 FM.

P. S. Когда наша беседа закончилась, Ирина Алихановна добавила: «С 2015 года я очень жду, чтобы одну из улиц Цхинвала назвали именем Таймураза».