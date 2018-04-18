Аглая Тарасова отметила 24-летие в компании Ксении Раппопорт, Светланы Бондарчук, Егора Крешкова и не только 

Этим днем Аглая Тарасова будет принимать многочисленные поздравления — актрисе исполняется 24 года. Впрочем, шумную вечеринку по случаю своего дня рождения она закатила уже вчера.
В ресторане тбилисской кухни режиссера Резо Гигинеишвили и продюсера Алексея Киселева Didi минувшим вечером собрались родные и близкие друзья Тарасовой.
Так, на фото и видео, которыми делились в соцсетях гости праздника, были запечатлены мать именинницы Ксения Раппопорт, Игорь Верник и его брат Вадим, Светлана Бондарчук с сыном Сергеем, Егор Корешков, Ирина Старшенбаум, Таисия Вилкова, Юлия Хлынина…
Аглая Тарасова (в центре) с гостями праздника
Ксения Раппопорт с дочерью
Многие приглашенные, к слову, на общих фото отсутствуют, но все-таки появляются в сториз: «засветились» в некоторых роликах Светлана Устинова, Илья Стюарт, Дарья Чаруша и Сабина Ахмедова.
Светлана Бондарчук с сыном Сергеем, Таисия Румянцева с матерью Аленой Румянцевой
Вкусный ужин, вино рекой, танцы до упаду, снимки на память, теплые пожелания и, конечно, праздничный торт для хозяйки вечера. День рождения удался, не иначе!
Праздничный торт. Аглая. @aglayatarasova. Мамочка Ксения, поздравляю!
A post shared by Вадим Верник (@vadim_vernik) on Apr 17, 2018 at 2:06pm PDT #саннибониэм и любовь @aglayatarasova 🎂
A post shared by Sveta R (@a030aa) on Apr 17, 2018 at 2:31pm PDT