Достижения и перспективы бизнеса увидят комсомольчане

С 19 по 21 апреля в спортивном центре «Орлан» Комсомольска-на-Амуре пройдет вторая межрегиональная выставка-ярмарка предприятий ведущих отраслей экономики города, продукции и услуг организаций малого и среднего бизнеса «Город Юности — бизнес и перспективы», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Деловая программа выставки предусматривает встречи и переговоры, семинары по поддержке малого бизнеса некоммерческим сектором, электронным торгам, обучению правилам ведения бизнеса и успешного участия в выставках, а также презентации предприятий и учебных заведений края.

— Это вторая выставка регионального масштаба. Раньше в Комсомольске проходила ярмарка местного бизнеса, но с принятием Долгосрочного плана комплексного развития, в ней стали принимать участие предприятия края и соседних регионов, — сообщил корреспонденту ИА „Хабаровский край сегодня“ руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Мероприятие нацелено на привлечение инвестиций в город, презентацию достижений малого и среднего бизнеса и его дальнейшее развития. Побывать на выставке будет интересно не только представителям бизнес сообщества, но и жителям города.

Для производителей продукции, как промышленного, так и продовольственного назначения пройдет конкурс „Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки“. На уличной площадке будет представлена большая экспозиция ретро автомобилей и мотоциклов выпуска 1930-1970 годов.