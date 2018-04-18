Две ноги в подъезде пугают жителей ростовской многоэтажки

Жителей одной из многоэтажек, расположенных в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, пугает половинка манекена, а именно — его ноги, оставленные в подъезде. Об этом очевидцы рассказали в популярном паблике в социальных сетях. На приложенных фотографиях видно, что остатки манекена облачены в синий пакет, а на нем появилась надпись:

«Который раз поднимаюсь и пугаюсь. Соседи, ноги заберите». Примечательно, что она отпечатана на принтере, а не написана от руки. «Соседи, не надо так пугать, ночью это намного страшнее и всё равно каждый раз пугаешься, хоть и знаешь, что они там! Пришлось идти на крайние меры, может хоть так предпримут что-то, а то третий день стоят, маленькие дети пугаются», — написали в соцсетях жители дома. Комментаторы в паблике отметили, что куда страшнее будет встретить вторую, верхнюю, половину манекена, которая стоит где-нибудь на бетоне в подъезде.