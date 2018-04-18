Даже клещи в такой холод спят: этой весной на Среднем Урале укушенных втрое меньше, чем обычно

Семь случаев обращений по поводу укуса клеща зарегистрировали в Екатеринбурге к началу этой недели, а всего в Свердловской области — 15 пострадавших. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

По данным санитарных врачей, в середине апреля прошлого года пострадавших от укусов клещей было намного больше. Тогда весна была теплее, клещи проснулись раньше, и в середине апреля было уже 55 укушенных.

— На данный момент в Свердловской области заболевших с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит», «иксодовый клещевой боррелиоз» нет, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Пункты, где можно сдать клещей на анализ, уже открыты. В Екатеринбурге их четыре — адреса и график работы можно посмотреть здесь.

Между тем далеко не всех екатеринбуржцев успели привить против энцефалита. Вакцина в поликлиниках есть, но за деньги. Бесплатных вакцин для детей в поликлиники пока не поступило.

В парках и скверах Екатеринбурга начнут проводить акарицидную обработку в конце апреля.

А здесь мы составили инструкцию о том, чем опасны клещи и как от них защититься.