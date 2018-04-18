Затянуть пояса!: тренер из Лесозаводска воспитывает сильных телом и духом

Занятия спортом с раннего возраста укрепляют волю, здоровье, развивают ум и психику. Но какой вид спорта предпочесть? Сегодня в Приморье широкое развитие получили восточные единоборства. В спортивном клубе Лесозаводска «Тигр» в секциях карате, кудо, кикбоксинга обучается более 120 ребят от семи лет и старше. В их числе — победители и призёры краевых и дальневосточных соревнований. Собеседник «АиФ-Приморья» — кандидат в мастера спорта, руководитель клуба — тренер-преподаватель старшей категории Александр Сашко.

От запрета — к ответственности

— В советское время карате по большей части было под запретом. Как начинались ваши занятия не разроешённым в стране видом спорта?

— В детстве на любительском уровне занимался греко-римской борьбой. Конечно, о восточных единоборствах тогда не могли и мечтать! После окончания школы отслужил в Вооружённых силах в Хабаровске. Когда вернулся в родной Лесозаводск в 1989 г., отменили статью уголовного преследования за обучение карате. Помню, тогда были популярные видеосалоны, где крутили фильмы с Брюсом Ли Жан-Клодом Ван Даммом . Герои не только технику демонстрировали, но и философию борьбы пытались передать. Позже стал находить специальную литературу, открылись секции по карате, первые тренеры приехали из Владивостока. Учителем с большой буквы для меня стал почётный президент Федерации «Сётокан карате России», трёхкратный чемпион РФ Александр Рамзин. До последних дней он оставался на посту, олицетворяя лучшие человеческие качества. В то же время был прост в общении.

— Как вы пришли к преподавательской деятельности?

— В 90-е годы стал помогать одному тренеру в работе — слишком было много желающих ребят. Напарник уехал, я остался вести занятия сам. С 1997 г. тренирую в детской спортивной школе Лесозаводска. В 2000-м был организован клуб «Тигр» по трём направлениям — карате, кикбоксинг, кудо. Принимаем в секции ребят с семи лет.

— Как выбрать начинающему между разнообразными единоборствами?

— Ребёнок вряд ли самостоятельно сможет определить, какой вид ему подходит. Чаще сам родитель когда-то занимался карате, потом увлёк за собой сына. Предрасположенность к тому или иному единоборству проявляется не сразу. Бывает, мы предлагаем ребёнку перейти из одной секции в другую. Некоторые спортсмены совмещают занятия несколькими видами единоборств.

— В чём главная польза занятий?

— К сожалению, восточные единоборства трактуются обывателями как опасный для здоровья вид спорта, в котором противники колотят друг друга руками и ногами. Негативному мнению мы во многом обязаны многочисленным зубодробительным американским боевикам, отдельным личностям, которые используют приёмы в качестве демонстрации физического превосходства. А положительное влияние занятий карате известно давно. Японскими врачами отмечено, что занимающиеся карате дети резко отличаются от других учеников великолепной физической подготовкой, пропорциональностью телосложения и прекрасным самочувствием. Среди каратистов много долгожителей.

Ребёнок в секции становится самостоятельнее. В первом классе не все дети и одеваться умеют, а тут приходится пояс завязывать. Спорт укрепляет нервную систему. Наши ребята на ЕГЭ идут без страха, трагедии из экзаменов не делают. Немаловажно воспитание дисциплины — незаменимого качества в армейской службе. Они сильные только не потому, что умеют кулаками махать или научились быстро выполнять команды тренера. Ребята собраны, коммуникабельны, умеют нести ответственность за себя и весь коллектив.

Победа на равных

— Мотивация — научиться драться слабому ребёнку — неправильная?

— Буквально сегодня родительница спрашивала: можно записать в секцию сына, если он хиленький и слабый? Конечно, мы принимаем всех желающих, но тратим годы, чтобы ребёнок только окреп. Физическим развитием должны заниматься ещё и родители. А они зачастую хотят переложить все проблемы на плечи преподавателя. Да и слабому ребёнку тяжело догонять сильных товарищей по группе.

— Вы можете поручиться, что ваши ученики не используют знания во зло?

— Всё, что я могу, — воспитывать на личном примере. Город маленький — все друг друга знают. В первую очередь нужно, чтобы тренер в конфликтных ситуациях разговаривал с ребёнком. Какая радость обидеть слабого? Вот если бы ты победил на соревнованиях равного себе, тогда другое дело! Понимание духовного начала спортивной борьбы приходит не сразу.

— Как бороться с проблемой гиперактивности детей?

— Со сложными детьми лучше заниматься индивидуально. Тип нервной системы у людей бывает разный, и это надо учитывать. Любой вид спорта воспитывает сдержанность, усидчивость, это тяжело даётся большинству детей в начальной школе. С другой стороны, я считаю, что не нужно ломать природу человека. У меня занимается один уникум: всем кажется, что он слишком ленится, какой-то странный, иногда тренировки пропускает. Но выходит на ринг — вмиг собирается, преображается и побеждает.

— Вы говорите, что родители мало внимания уделяют физическому развитию. И каким образом это делать в домашних условиях?

— Купить ребёнку простой спортивный инвентарь — гантели, турник. Найти специальные комплексы упражнений. Конечно, всё должно преподноситься через игру. Бывает обратное влияние детей на родителей. Допустим, разучили йоговское упражнение — стоя на одной ноге, а дома предложили родителям посоревноваться.

— Единоборства больше подходят для мальчиков?

— В основном да. Но и девочки с характером посещают клуб, чаще карате.

— Хулиганам могут дать отпор?

— Считаю, что мальчики должны их защищать. А умение постоять за себя и девушку в экстремальной ситуации вырабатывают соревнования. Спорт не игра. Невозможно заниматься спустя рукава. Когда это доходит до сознания ребёнка, происходит революция в мышлении. Человек либо бросает карате, либо поднимается на более высокий уровень.

Пить и курить некогда

— Кому из учеников удалось преодолеть самую высокую планку?

— Безусловно, это 24-летний Гегам Манавазян: начинал свою спортивную карьеру в Лесозаводске, неоднократно становился победителем и призёром первенств и чемпионатов России по кудо. В 2012 г. выиграл титул чемпиона мира по панкратиону, а в 2014-м завоевал звание чемпиона мира по кудо. Тренируется, продолжает выступать. Первые годы, когда он занимался, никто не мог предвидеть его успеха. С 10-11 лет в его голове будто лапочка включилась. Сегодня Гегам не просто будто герой из фильма, это спортсмен с большим послужным списком побед. Большинство людей, живущих в маленьких городах, и мечтать об этом не смеют. Говорю ребятам: «Не станете чемпионами, попробуйте ещё и в президенты». Спорт вырабатывает умение достигать цели. Тренировки спасают от пагубного влияния улицы. Драться, курить и пить — некогда. Да и зачем кому-то показывать силу? Побить заведомо слабого?

— Пример мудрого изречения, которое отражает ваше отношение к жизни?

— 15 лет девизом клуба «Тигр» служит фраза Гомера: «Доблестью всех превзойти и всегда для всех быть примером». Другой слоган: «Достиг победы, снова к ней иди, важнее прежней та, что впереди». В боевых искусствах важно постижение философии. Конечно, с неокрепшими пацанами я не пытаюсь говорить на слишком глубокие темы, всё доносится через тренировки, личный пример. Кто-то из мудрецов изрёк, что карате преподаётся от сердца к сердцу. А будет ли человек изучать философию — будущее покажет.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Быстрее, сильнее, выше»

КСТАТИ

16-18 марта в Хабаровске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. Собралось свыше 200 участников из семи регионов Дальнего Востока. Команда Лесозаводска в составе сборной Приморского края завоевала девять медалей.

ДОСЬЕ

Сашко Александр Валерьевич родился в 1969 г. в г. Лесозаводске. Окончил курсы подготовки тренеров по специальности «атлетизм», колледж по специальности «юрист». Кандидат в мастера спорта, судья 1-й категории по кудо и по сетокан. Чёрный пояс по кудо дайдо-дзюку, шотокан карате-до.