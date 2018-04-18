5 самых ожидаемых бизнес‑книг в 2018 году

В 2018 году нет времени на пустые дела. Время опережает нас самих. Мы только освоили новый прием, а он уже не актуален, скачали только вышедшее приложение, а оно уже доработано, записались на курсы, а их критикуют за древний подход. Выбор книг для чтения — трудоемкий процесс. Требуется читать отзывы, копаться на прилавках интернет-магазинов, лопатить информацию и надеяться, что силы не потрачены зря и книга окажется нужной и полезной. Мы облегчим вашу участь: вот подборка книг, авторы которых зарекомендовали себя с лучшей стороны — они всегда отдают больше, чем от них ждешь, дают реальные советы и открывают глаза на ход событий.

Кому полезна бизнес-книга? Любому человеку, начиная от владельца международной корпорации и заканчивая домохозяйкой с нулевым стажем работы. Она дает свежий глоток воздуха, и благодаря полученной информации вы сможете улучшить жизнь вокруг себя. Помните об одном: авторы книг — обладатели высокого социального статуса. Читая книгу, не стоит стремиться соответствовать особым стандартам. Ваша задача — найти что-то новое и сделать шаг вперед, сойдя с места, на котором вы находитесь сейчас.

Шерил — успешная бизнесвумен, карьера которой взлетела ввысь во время работы в Facebook. Ее должность — главный операционный директор культовой соцсети, ставшей известным брендом и площадкой для дорогой рекламы. Только вот личное счастье Сэндберг не сложилось — она потеряла мужа.

Как быть, когда перед вами стена? Руки опустились, мир распался, не осталось ни одного повода для того, чтобы вставать по утрам? Купить книгу, в которой с вами делятся опытом сильные и успешные люди, преодолевшие не один кризис. К слову сказать, соавтор Шерил — психолог и бизнес-тренер Адам Грант. Это профессор школы экономики и человек, который консультировал такие компании, как Pixar и Google . Внутри вы найдете практические методики, протестированные клиентами Адама на собственном опыте.

Кевин Аллока, «Видеократия»

Раз мы говорим про 2018-й, вспомним актуальные тренды. Сейчас любой бизнес идет в гору благодаря Youtube. Как узнать, почему одно видео набирает миллион просмотров, а другой видео-контент исчезает на веки вечные? Спрашивать будем у тех, кто стоит у руля, а именно — у самого тренд-менеджера Ютуба — Кевина Аллока. Он снизошел до любителей и «делателей» блогов в своей книге «Видеократия». Кевин поделился наблюдениями, а также аналитическими данными, которые касаются видео с кошечками и серьезного вдумчивого контента. Что побеждает и почему? Ответы ищите в новой книге.

Филип Хук, «Галерея аферистов: история искусства и тех, кто его продает»

Если вы владелец галереи или занимаетесь фотографией, живописью и дизайном, вам следует обратить внимание на издание, которое рассказывает о другой стороне красивого и совершенного мира под названием «искусство». Остроумный рассказ о том, как проходят выставки и аукционы, лучше читать вместе с книгой Артура Данто «Что такое искусство?».

Чан Ким , Рене Моборн, «Переход к голубому океану. За пределами конкуренции»

Авторы книги в течение 30 лет исследовали все виды частных компаний: мелкие фирмы, крупные корпорации, международные холдинги. И вот результат: издание со всеми инструментами, которые помогут выжить в кризис, выиграть в конкурентной среде и увидеть океан новых возможностей. Стратегия — пошаговая!

Андрей Курпатов — успешный психиатр и создатель «Высшей школы методологии» в Санкт-Петербурге. В его труде в интересной и удобной форме изложена информация о том, как стать человеком, который не делает ошибок, эффективно мыслит и живет своей собственной жизнью — яркой и наполненной. В книге описано три типа мышления, встречающихся у людей. Узнайте среди них ваш способ мыслить, и вы научитесь управлять собой. «Троица» — заключительная часть трилогии, в которую входят «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза» и «Чертоги разума. Убей в себе идиота».