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Еще 7 коворкинг‑центров создадут в Подмосковье к концу 2018 года
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Еще 7 коворкинг‑центров создадут в Подмосковье к концу 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области до конца текущего года появятся еще 7 коворкинг-центров, в некоторых локациях в связи с большой востребованностью будут проектироваться уже вторые коворкинги, например, в Химках, Видном и Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций и инноваций.
«В настоящий момент у нас уже существует сеть из 23 коворкингов. К концу 2018 года будут созданы еще 7 центров и 6 центров из действующих будут расширены и получат статус «семейного», так как там будут созданы специальные помещения, где родители смогут оставлять детей на время работы», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
В Подольске, Жуковском, Дубне и Дмитрове коворкинг-центры откроются впервые. Также действующие коворкинги в Одинцово, Реутове, Мытищах, Красногорске, Щелкове и Люберцах планируется расширить и создать в них специализированные помещения для нахождения детей на время работы родителей.
Буцаев подчеркнул, что вокруг таких площадок необходимо создавать дополнительную инфраструктуру.
«Коворкинг должен стать местом, где мы «выращиваем» бизнес, где мы помогаем ему, в том числе самообучаться, обучаться, приобретать новые навыки и новые связи и, таким образом, расти. То есть мы хотим в этом отношении добавить коворкингу функции бизнес-акселератора», — добавил он.
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