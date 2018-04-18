Шесть семейных коворкингов появятся в 2018 году в Подмосковье

В Московской области до конца текущего года появятся еще семь коворкинг‐центров. В некоторых локациях в связи с большой востребованностью это будут уже вторые коворкинги, например, в Химках, Видном и Одинцово. В Подольске, Жуковском, Дубне и Дмитрове коворкинг‐центры откроются впервые.

Также действующие коворкинги в Одинцово, Реутове, Мытищах, Красногорске, Щелково и Люберцах планируется расширить и создать в них специализированные помещения для нахождения детей на время работы родителей. Таким образом, в Московской области появится новый вид коворкинга — семейный, где дети 3–7 лет будут находиться в детской комнате под присмотром квалифицированных воспитателей, пока их родители будут работать. А для детей от 7 до 12 лет в 4 центрах появятся кружки программирования и робототехники.

В настоящий момент у нас уже существует сеть из 23 коворкингов. К концу 2018 года будут созданы еще семь центров и шесть центров из действующих будут расширены и получат статус «семейного», так как там будут созданы специальные помещения, где родители смогут оставлять детей на время работы. Таким образом, общее количество коворкингов у нас в области достигнет 30. Это сама большая сеть в России, которая растет не только количественно, но и качественно

Зампред подчеркнул, что вокруг таких площадок необходимо создавать дополнительную инфраструктуру.

«Коворкинг должен стать местом, где мы «выращиваем» бизнес, где мы помогаем ему, в том числе самообучаться, обучаться, приобретать новые навыки и новые связи и, таким образом, расти. То есть мы хотим в этом отношении добавить коворкингу функции

бизнес-акселератора

», — добавил Денис Буцаев.