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Шесть семейных коворкингов появятся в 2018 году в Подмосковье
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Шесть семейных коворкингов появятся в 2018 году в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Московской области до конца текущего года появятся еще семь коворкинг‐центров. В некоторых локациях в связи с большой востребованностью это будут уже вторые коворкинги, например, в Химках, Видном и Одинцово. В Подольске, Жуковском, Дубне и Дмитрове коворкинг‐центры откроются впервые.
Также действующие коворкинги в Одинцово, Реутове, Мытищах, Красногорске, Щелково и Люберцах планируется расширить и создать в них специализированные помещения для нахождения детей на время работы родителей. Таким образом, в Московской области появится новый вид коворкинга — семейный, где дети 3–7 лет будут находиться в детской комнате под присмотром квалифицированных воспитателей, пока их родители будут работать. А для детей от 7 до 12 лет в 4 центрах появятся кружки программирования и робототехники.
В настоящий момент у нас уже существует сеть из 23 коворкингов. К концу 2018 года будут созданы еще семь центров и шесть центров из действующих будут расширены и получат статус «семейного», так как там будут созданы специальные помещения, где родители смогут оставлять детей на время работы. Таким образом, общее количество коворкингов у нас в области достигнет 30. Это сама большая сеть в России, которая растет не только количественно, но и качественно
Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области.
Зампред подчеркнул, что вокруг таких площадок необходимо создавать дополнительную инфраструктуру.
«Коворкинг должен стать местом, где мы «выращиваем» бизнес, где мы помогаем ему, в том числе самообучаться, обучаться, приобретать новые навыки и новые связи и, таким образом, расти. То есть мы хотим в этом отношении добавить коворкингу функции
бизнес-акселератора
», — добавил Денис Буцаев.
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