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В Ростове безбожники украли пожертвования для больных детей
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В Ростове безбожники украли пожертвования для больных детей 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону в понедельник, с 20:05 до 20:40 сразу в двух объектах сети «Социальная аптека» двое молодых людей украли ящики для пожертвований благотворительного фонда Николая Чудотворца. Инциденты произошли на проспекте Соколова, 31 и на улице Пушкинской, 170. В социальных сетях были опубликованы записи с камер видеонаблюдения. Тех, кто узнал злоумышленников, просят сообщить об этом представителю фонда Николая Чудотворца Виктории Мусиченко по мобильному телефону 89287744338. Отметим, что фонда Николая Чудотворца занимается сбором средств для помощи больным детям, которые нуждаются в срочном лечении. Ящики фонда появились в указанной сети аптек около шести лет назад.
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