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Нерпы поселились в центре Петербурга и начали воровать корюшку у рыбаков
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Нерпы поселились в центре Петербурга и начали воровать корюшку у рыбаков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
У главного Водоканала в Санкт-Петербурге поселились две нерпы, ворующие корюшку у местных рыбаков. По данным сообщества «Спасение тюленей» в соцсети «ВКонтакте», животные обитают в этом месте уже около недели.
Отмечается, что шанс увидеть редких тюленей есть при прогулках по набережным от Финляндского вокзала до Смольного собора.
Неравнодушные горожане выразили опасение за жизнь нерп, решивших пожить неподалеку от сетей местных рыбаков. Однако активисты группы «Спасение тюленей» считают, что попадание в сети маловероятно. Предполагается, что нерпы сами уплывут из Водоканала, когда сочтут нужным.
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