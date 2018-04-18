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Пора свадеб не за горами! Кто сделает праздник незабываемым?
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Пора свадеб не за горами! Кто сделает праздник незабываемым? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Скоро май, а это значит, что начинается свадебный сезон. Готовишься к самому главному дню своей жизни? Мы знаем, кто сделает твой праздник ярким, интересным и запоминающимся — группа «Лазурный берег».
В репертуаре «Лазурного берега» как авторские песни (это их хит — «Хочу я замуж»), так и каверы на самые популярные мировые песни. «Мы гарантируем вам зажигательную, яркую, профессиональную шоу-программу с неповторимой атмосферой международного колорита, огня и задора! И вы обязательно захотите пригласить нас снова!», — говорят участники группы.
https://www.youtube.com/watch?v=fVhlCImYafQ
Коллективу в этом году уже 17 лет, и его состав за все эти годы неоднократно обновлялся — молодые и современные ребята приходили в группу со свежими идеями. Фишка «Лазурного берега» — скорость. Ребята смогут молниеносно поменять репертуар, если ты вдруг захочешь развернуть вечеринку на 180 градусов. Споют, кстати, на всех языках. Ну, почти на всех: на иврите, азербайджанском, грузинском, армянском, английском, испанском и других.
https://www.youtube.com/watch?v=guJFX8778r0
Стоимость: 45 минут — около 150 000 рублей.
Официальный сайт — здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pora-svadeb-ne-za-gorami-kto-sdelaet-prazdnik-nezabyvaemym/
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