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Депутаты и молодые активисты проверят безопасность детских площадок
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Депутаты и молодые активисты проверят безопасность детских площадок 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
С 25 апреля в течение месяца в Зеленограде и других округах столицы пройдут рейды по детским площадкам.
В проверках по программе «За безопасность детства» примут участие депутаты Мосгордумы, муниципальные депутаты, члены Молодежных палат и специалисты районных управ. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на члена комиссии МГД по образованию, координатора проекта «За безопасность детства» Ирину Ильичеву.
«За четыре года программа «За безопасность детства» набрала такие обороты, что на сегодняшний день нет даже никакого сомнения, что будут проходить наши весенние рейды по детским площадкам. К ней подключилось много общественных организаций, но прежде всего — молодежные палаты районов, которые вместе с нами проводят акции в весенний период. Буквально каждая детская площадка будет проверена», — рассказала Ильичева.
Она напомнила также, что программа «За безопасность детства», реализуется в Москве в рамках программы «Безопасная столица».
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