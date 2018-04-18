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На территории храма Андрея Рублёва в Раменках прошли праздничные народные гулянья
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На территории храма Андрея Рублёва в Раменках прошли праздничные народные гулянья 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Праздник открыл настоятель храма протоиерей Андрей Галухин. Он тепло поприветствовал всех и от всего сердца поздравил с самым значимым для православных христиан праздником Воскресения Христова.
Глава муниципального округа Раменки Станислав Дмитриев выразил радость, что храм прп. Андрея Рублева стал для жителей района тем центром притяжения, где проводятся важные для всех праздники. "Мы с вами, все вместе, будем и дальше прилагать все усилия, чтобы достроить наш с вами храм", — завершил свое выступление глава округа и пожелал всем счастья, мира и всего самого доброго.
В праздничном концерте выступили как известные артисты и исполнители (заслуженная артистка РФ Валя Чижик, лирник Владимир Абаньшин, Академический камерный хор «Кантилена» под Руководством Свириной Натальи Викторовны), так и творческие коллективы района Раменки (Молодежный хор «Андреевский звон», хор «Родник» под руководством Семичевой Т. Я., творческий коллектив ветеранов района Раменки «С песней по жизни», хоровая студия «Радость», хор «Сударушка» и детские коллективы досугового центра «Ровесник», а также прекрасный танцевальный ансамбль «Романеска» под руководством Брусиловской И. Э. Школы Искусств «Вдохновение») яркие, талантливые, увлеченные.
Гостей праздника тут же угощали горячей гречневой кашей с мясом из полевой военной кухни, предлагали чай и сласти. В качестве праздничного подарка от храма каждый по желанию мог выбрать себе маленькую иконку в комплекте с журналом, где объясняется смысл и значение образа.
Все дети имели возможность поучаствовать в викторинах и творческих мастер-классах на солнышке под открытым небом, под руководством опытных инструкторов попробовать силы в мечевом бою. Ярмарка Воскресной школы «Божия коровка» представила гостям самодельные пасхальные поделки и сувениры, с любовью изготовленные детьми и их родителями.
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