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«У нас нет реально работающих служб, куда могут обратиться „проблемные“ дети»
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«У нас нет реально работающих служб, куда могут обратиться „проблемные“ дети» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пострадавший педагог госпитализирована с серьёзными ранениями. Кроме того, подросток поджег школьный кабинет. Одной из школьниц, чтобы спастись, пришлось выпрыгнуть из окна. Это уже третий случай школьного насилия за текущий год. Многие связывают такой всплеск агрессии, напримир, с упраздненными должностями школьных психологов, или, с такназываемым «весенним обострением». О том, так ли это, рассказал президент Ассоциации детских психиатров и психологов, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Анатолий Северный:
«Психологов в школах держали довольно долгое время, и на мой взгляд они были совершенно бесполезны, а временами даже вредны. Они зачастую были беспомощны и в случае возникновения внештатных ситуаций разводили рукам и не знали что делать. Так что не думаю, что причина участившихся случаев насилия в школах— в отсутствии таких специалистов. Дело, скорее, в общей ситуации, которая складывается в обществе — насилие, агрессия, подозрительность. А самое главное, конечно, ситуация семейная. Все идет из семьи. Нет реально работающих служб, куда могут обратиться такие дети. Нет связки дети-семья-профессиональные взрослые. Каждый раз, когда происходит что-то подобное, этот вопрос поднимается, и каждый раз воз и ныне там, ничего не меняется.
Что касается «сезонности» таких проявлений — то это, конечно, не основная причина но да, при некоторых заболеваниях такое понятие как «сезонное обострение» действительно существует и люди с психическими отклонениями в этот период требуют к себе особого внимания».
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