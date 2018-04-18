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Волонтеры провели творческую акцию в рамках месяца, посвященного аутизму
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Волонтеры провели творческую акцию в рамках месяца, посвященного аутизму 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
В Университете имени Пирогова Обручевского района освоили новую технику.
В назначенное время у панно, где уже было подготовлено все необходимое для рисования, собрались желающие поучаствовать в акции, среди которых были и студенты-иностранцы. Обучить ребят необычному способу живописи, который используется в арт-терапии детей, страдающих аутизмом, были приглашены тренеры из студии рисования «KAK VAN GOGH». Техника интуитивного рисования необычна тем, что для создания настоящего шедевра вовсе не требуется опыт и мастерство: чтобы получить удивительную картину, нужно смешать коктейль из красок и дать ему возможность растекаться по холсту, лишь добавляя нужные оттенки и осторожно направляя цветные потоки в нужную сторону. В итоге, получаются космические картины, в которых угадываются образы галактик, туманностей, океана, предрассветного неба. Полученные знания и навыки студенты в дальнейшем смогут использовать при необходимости работы с детьми-аутистами.
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