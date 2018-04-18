Нижнем Новгороде состоится первый городской молодежный форум «Актуальные вопросы современной вакцинопрофилактики»

pixabay.comНижнем Новгороде состоится первый городской молодежный форум «Актуальные вопросы современной вакцинопрофилактики»В рамках Европейской недели иммунизации 23 апреля в Нижнем Новгороде состоится первый городской молодежный форум «Актуальные вопросы современной вакцинопрофилактики».

Место и проведения: Нижегородский Кремль (5-й корпус), зал заседаний Городской Думы, с 9.00-12.00 Организаторы:

Нижегородское отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

Приволжский исследовательский медицинский университет

Министерство здравоохранения Нижегородской области