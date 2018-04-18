pixabay.comНижнем Новгороде состоится первый городской молодежный форум «Актуальные вопросы современной вакцинопрофилактики»В рамках Европейской недели иммунизации 23 апреля в Нижнем Новгороде состоится первый городской молодежный форум «Актуальные вопросы современной вакцинопрофилактики».
Место и проведения: Нижегородский Кремль (5-й корпус), зал заседаний Городской Думы, с 9.00-12.00 Организаторы:
Нижегородское отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»
Приволжский исследовательский медицинский университет
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Молодежная палата при Городской Думе Нижнего Новгорода В форуме примут участие представители десяти нижегородских вузов, а также главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Нижегородской области, главный врач «Нижегородского областного центра медицинской профилактики» Алексей Балавин, заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ профессор Ольга Корочкина, заведующий кафедрой эпидемиологии ПИМУ профессор Ольга Ковалишена, которые затронут наиболее актуальные темы, касающиеся вакцинации детей и взрослых, расскажут о последствиях игнорирования вакцинацинации и осложнениях инфекционных заболеваний, показаниях и противопоказаниях вакцинопрофилактики, механизмах действия вакцин, почему важно и нужно вакцинироваться по Национальному календарю, безопасно ли это, также спикеры ответят на вопросы участников форума об иммунитете и иммунизации. Европейская неделя иммунизации (далее — ЕНИ) ежегодно проводится в последнюю неделю апреля. Данное мероприятие переросло в мировой проект, в котором участвует более 180 стран на всех континентах. Вакцинация является одним из величайших достижений здравоохранения. Во всем мире она признана как наиболее эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с инфекциями. Справка: Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) способствует популяризации основной идеи о том, что иммунизация каждого ребенка имеет важнейшее значение для профилактики заболеваний и защиты жизни. Цель ЕНИ состоит в увеличении охвата вакцинацией путем информирования родителей и опекунов, работников здравоохранения, лиц, ответственных за формирование политики и принятие решений, и СМИ о важности иммунизации.