В Майкопе подвели итоги фестиваля-конкурса «Жемчужины Майкопа»

В городском Доме культуры «Гигант» состоялся Гала-концерт IХ Открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского художественного творчества «Жемчужины Майкопа», посвященного памяти Анны Ковалерчик.

Как сообщили в городском управлении культуры, в этом году в творческом турнире приняли участие более 750 артистов (ансамбли и сольные исполнители в возрасте от 4 до 22 лет), которые представили на суд жюри порядка 130 номеров.

Конкурсные испытания длились на протяжении двух дней: 4 апреля свое мастерство демонстрировали вокалисты, а 5 апреля — танцоры.

Самые яркие номера вошли в программу Гала-концерта, а после выступлений лучших артистов были торжественно подведены итоги фестиваля.

Лауреаты определились в следующих номинациях: народное и эстрадное пение, детский игровой, народный, современный эстрадный и современный молодежный танец. А обладателем гран-при стал народный молодежный вокальный ансамбль «Долина» творческого объединения «Звонница» (хормейстер Дина Новикова).

Также в рамках фестиваля конкурса был проведен мастер-класс для руководителей детских и юношеских творческих коллективов.