Состоялась гуманитарная акция по передаче вещей и продуктов детскому дому «Молодая гвардия»

Вещи и продукты за свои деньги закупил председатель национально-культурной автономии Азербайджана района Очаково-Матвеевское ЗАО г. Москвы Али Алиевичем Казымов.

13 апреля 2018 года по инициативе депутата Государственной думы Тамары Васильевны Плетневой и Наилы Надировны Гуровой, представителя Союза ветеранов Госбезопасности Федора Николаевича Некрылова совместно с председателем национально-культурной автономией Азербайджана района Очаково-Матвеевское ЗАО г. Москвы Али Алиевичем Казымовым состоялась гуманитарная акция по передаче вещей и продуктов детскому дому «Молодая гвардия». Вещи и продукты за свои деньги закупил Казымов А. А.

Али Алиевичем Казымов

Делегацию в составе 20 человек встретила зам. директора детского дома Людмила Владимировна Репина, которая рассказала историю создания этого учреждения.

По указанию первого руководителя Советского государства В. И. Ленина Советская власть повсеместно начала создавать детские дома и детские трудовые колонии, специальные школы и интернаты для детей сирот и полу-сирот. Возглавить эту непростую работу было поручено Ф. Э. Дзержинскому, председателю ВЧК.

В октябре 1919 г. на базе бывшего помещичьего имения Лосева, по соседству с деревней Зайцево, в районе а/п Внуково , был основан детский дом. Летом 1927 года детский дом был переведен на новое место — в бывшее имение графа Абрикосова вблизи от села Изварино, стоящего и поныне между станцией Внуково Киевской ж. д. и аэропортом Внуково. Бывшее графское имение располагало значительно лучшими условиями для размещения и жизни детского дома.

Имя «Молодая гвардия», по инициативе комсомольской организации, поддержанной руководством детского дома, было ему присвоено в 1923 году. Организатором и первым руководителем детского дома был Степан Сергеевич Щербаков. Педагоги-воспитатели принимали постоянное участие во многих общих мероприятиях детского дома, работали на полях и огородах, организовывали спортивные игры, готовили спектакли и номера художественной самодеятельности и др. Помимо проведения различных культмассовых мероприятий, по инициативе пионерской и комсомольской организаций, молодогвардейцы оказывали помощь семьям красноармейцев по уборке урожая, заготовке дров и др. А по вечерам собирались у костра и пели песни.

Детский дом «Молодая гвардия» располагал отличным коллективом преподавателей, что предопределяло высокое качество обучения. Одновременно с получением хороших знаний, воспитанники «Молодой гвардии» проходили настоящую школу трудового воспитания. Материальной базой этой школы было, в первую очередь, подсобное хозяйство. В значительной степени за счет доходов и натуральной продукции подсобного хозяйства год за годом улучшалось питание и материальное благосостояние в детском доме.

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Весь народ поднялся на защиту Отечества. Началась Великая Отечественная война. Детский дом был эвакуирован на Урал. Но многие воспитанники Молодой гвардии ушли на фронт и храбро сражались с врагами. Многие из них награждены орденами и медалями. Это — Яков Семенович Кормышов, Михаил Григорьевич Паджев, Николай Васильев. Также воевали Борис Слободский, Нина Лаврова, Нина Воронина и другие. Многие из них погибли.

Пришла долгожданная Победа. Страна залечивала раны. Одним из самых тяжелых последствий войны было большое число осиротевших детей. Самоотверженным трудом сотрудников и воспитанников детский дом вновь восстанавливает подсобное хозяйство. Расцвет подсобного хозяйства пришелся на 50-60 годы.

В 70-80 годы шефскую помощь оказывали комсомольцы совхоза «Московский», воины-пограничники, но главными шефами нашего детского дома стали чекисты КГБ , продолжая традицию, заложенную первыми чекистами. Каждый выходной они приезжали в гости к ребятам, дарили подарки на праздники, помогали в ремонте помещений и благоустройстве территории.

Главным подарком шефов из КГБ стало трехэтажное здание первого жилищного корпуса, в который коллектив детского дома вместе с директором Шамилем Кошфуллаевичем Саяхутдиновым переехал в октябре 1986 года.

Шефы КГБ СССР провели реконструкцию жилых помещений детского дома, в результате которой были созданы жилые блоки по типу квартиры, где проживали «семьи» по 12 человек в возрасте от-3-х до 18-ти лет (братья и сестры селились в одной «семье»). Детский дом «Молодая гвардия» был первым в СССР, который решил устроить жизнь воспитанников по семейному типу.

В 1989 году были открыты четыре «семьи», а в 1990 -пятая «семья». Шестую «семью» в 1997 г. открывал уже новый директор Вячеслав Евгеньевич Репин. В детском доме есть Детский Совет, куда входят воспитанники от всех шести «семей». Детский Совет имеет свой план работы, принимает активное участие в организации и проведении всех мероприятий. Для того чтобы дети с детства могли понимать всю важность домашних хозяйственных работ, в детском доме «Молодая гвардия» созданы условия, при которых дети имеют возможность выполнять всю домашнюю работу ежедневно, а не эпизодически. Воспитанники умеют готовить, шить, вышивать, вязать, стирать, гладить одежду, делать элементарный ремонт (клеить обои, красить), создавать уют, накрывать праздничный стол и т.п.

В детском доме «Молодая гвардия» работают три творческие группы педагогов: «Семейный клуб», «Краеведы» и «Экологи». В настоящее время в «Молодой гвардии» воспитываются около 50 человек от 3-х до 18-ти лет со всей Московской области. Попечительский Совет детского дома, организованный 23 февраля 1997 года, председателем которого является Президент Ассоциации ветеранов спецназа «Витязь» Виктор Николаевич Путилов. В него входят депутат Московской областной Думы Павел Николаевич Грудинин , многие спонсоры и благотворительные фонды.

Союз ветеранов Госбезопасности, главный спонсор «Молодой гвардии», в связи с юбилеями выпускал книги по истории детского дома. В этой работе принимали участие члены СВГБ В. М. Городецкий, В. Д. Колотенко, Ф. Б. Тарасов, М. Е. Чернов, Х. С. Бедретдинов, а также А. О. Лазарев и Ф. Н. Некрылов. Они регулярно встречаются с детьми и воспитателями, а также оказывают помощь в деле воспитания подрастающего поколения.

Во время встречи с детьми и педагогами в актовом зале детского дома Ф. Н. Некрыловым состоялось награждение медалями сотрудников «Молодой гвардии». Затем выступили с речами, посвященными Дню Победы, Ф. Н. Некрылов, А. А. Казымов, Б. Н. Красильников, Л. В. Репина и другие. Для детей, сотрудников детского дома и гостей детского дома состоялся праздничный концерт, который украсил артист Олег Диденко

В заключении гости сфотографировались вместе с детьми и сотрудниками детского дома «Молодая гвардия». Ф. Н. Некрылов и А. А. Казымов пообещали вновь приехать к детям с подарками. Организация А. А. Казымова проводит много благотворительных мероприятий. Недавно она провела мероприятие «День Памяти» в связи с трагедией в г. Кемерово.

Автор желает успехов всем спонсорам в их нужном и важном деле.